Светлана Миронова: «Я не слежу, сколько там именно дней, этапов и гонок без медалей»

Светлана Миронова передаёт эстафету Александру Логинову. Светлана, кстати, стала единственной из сборной России, кто не допустил ни одного промаха Фото: Nordic Focus/IBU/Christian Manzoni

Пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе принёс сборной России поистине долгожданную медаль: команда выиграла золото в смешанной эстафете, прервав антирекордную серию. Наши биатлонисты не поднимались на пьедестал почёта 43 гонки подряд. Изменили эту ситуацию Ульяна Кайшева, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и свердловчанка Светлана Миронова. Во многом благодаря именно Светлане команда по ходу гонки вырвалась в лидеры, сумев в дальнейшем удержать свою позицию. А за день до этого Миронова остановилась в шаге от медалей – на четвёртом месте в гонке преследования, отыграв на трассе 12 позиций.

Кажется, что только ленивый не говорил о длительной безмедальной серии наших биатлонистов. Да, она была абсолютно рекордной. Более того, она практически превысила прежнее «достижение» в два раза: в 2016-м команда не поднималась на пьедестал 25 гонок подряд.

Предыдущую медаль российский биатлонист – Александр Логинов – завоёвывал почти год назад, 16 февраля 2020-го. Это был чемпионат мира, где Александр сначала выиграл золото, а затем бронзу в гонке преследования. Отсчёт стартовал именно с этой точки, хотя формально это был чемпионат, а не этап Кубка мира. Именно на Кубке ситуация была совсем удручающая: наши спортсмены в 2020-м вообще не отметились попаданием на подиум. Последние этапы в прошлом сезоне были отменены из-за коронавируса.

Но как многое плохое, так и эту антирекордную серию оставим в прошлом году. Первый же этап 2021 года принёс другие эмоции. В спринтерских гонках сначала Евгения Павлова заехала на шестую строчку, а затем Эдуард Латыпов с промахом стал 11-м. В преследовании Светлана Миронова смогла заметно улучшить свои позиции. В спринте она заняла по протоколу 15-е место (у них с немкой Дениз Херманн было одинаковое время, в преследовании россиянке дали 16-й стартовый номер) и в пасьюте стала четвёртой с двумя промахами. Россиянка показала седьмой ход (по скорости) среди всех участниц. А затем прошла смешанная эстафета.

Первый этап бежала Ульяна Кайшева, Светлана Миронова была на втором. Светлана не стала форсировать события, распределила свои силы по ходу всей дистанции и чисто отстреляла на двух рубежах! После «стойки» Светлана ещё и добавила ходом, оставила за спиной всех соперниц, в числе которых чемпионка мира Херманн и призёр Олимпиады Жюстин Бреза, и передала Александру Логинову эстафету первой.

На тот момент никому ещё не было известно, что у лидера нашей команды скончался отец. Александр нашёл в себе силы выйти на старт и пройти свою дистанцию, сохранив команде первое место. Финишировать предстояло Эдуарду Латыпову.

Такая рокировка – Логинов обычно завершает эстафеты как самый опытный гонщик команды – казалась рискованной, но, возможно, именно это принесло свои плоды. В таком состоянии Логинову было бы в разы труднее справиться с ответственностью финишёра, а Латыпов показал свои самые лучшие качества. Он смог распределить силы, сохранив резерв на финальный рывок. После «стойки», где Эдуард использовал два доппатрона, он уходил третьим, пропустив вперёд норвежца и француза. Но показал характер.

Мы ведь за это и любим биатлон – за эмоции. За непредсказуемые концовки, которые запоминаются порой сильнее, чем антирекорды. Латыпов опередил сразу двоих соперников и финишировал в лучших традициях Антона Шипулина. Смешанную эстафету на Кубке мира сборной России удавалось выиграть последний раз аж в ноябре 2012 года.

Россия завоевала первую медаль в сезоне, и сразу золотую. Завоевала всей командой, общими усилиями. Это, конечно, капля в море из того, что было и что предстоит сделать (на носу февральский чемпионат мира), но, возможно, победа позволит хотя бы рассеять тучи, сгустившиеся над нашими биатлонистами.

Для 26-летней свердловчанки Светланы Мироновой это первая золотая медаль Кубка мира. Сейчас уральская биатлонистка готовится к следующему этапу, который также пройдёт в Германии, и возьмёт старт уже 13 января. «Облгазета» связалась со Светланой, чтобы расспросить её об эмоциях от победы.

– Светлана, кажется, у вас впервые в сезоне в гонке всё получилось – и ход, и стрельба. За счёт чего?

– Интересно, кто даёт оценки, что впервые всё получилось? У меня и до этого получалось. Просто в эстафете всё сложилось наилучшим образом и для меня, и для команды. На данный момент у меня хорошее функциональное состояние – я правильно провела подготовку на новогоднем сборе перед этапами Кубка мира.

– По ходу своего этапа, как вы уже отмечали, вы всё контролировали. Это опыт? Тренерский штаб вам изначально давал такую установку?

– На своём этапе я сама решила «разложиться» по ходу дистанции по-другому и попробовать, как это будет. И всё получилось.

– При этом днём ранее у вас было четвёртое место в преследовании. Чувствуете, что постепенно входите в свою оптимальную форму?

– Нахожусь в неплохой форме. Надеюсь, самая оптимальная форма будет к чемпионату мира (пройдёт в Словении с 10 по 21 февраля. – Прим. «ОГ».).

– Вы неожиданно заявили, что переболели коронавирусом. Насколько тяжело было «вкатываться» в соревновательный темп?

– Переболела, да, к тренировкам приступила после двух недель болезни. Естественно, всё было в щадящем режиме. После этого уехали на этап Кубка мира. Ожидала, на самом деле, что будет тяжелее, чем, например, на этапе в Финляндии.

– Команде, завоевавшей медали, удалось прервать довольно длительную безвыигрышную серию. Что было потом? Как-то отпраздновали?

– К счастью, я не слежу, сколько там именно дней, этапов и гонок без медалей. Даже не знаю, что это за статистика такая. И прокомментировать вам её не могу.

– В этом сезоне приходится выступать без болельщиков. Как это меняет настрой? Понятно, что физические кондиции от этого не зависят, но всё же.

– Очень грустно, что нет болельщиков. Это колоссальная поддержка. Люди всегда создавали атмосферу праздника на этапах Кубка мира. Поэтому с нетерпением ждём, когда всё придёт в норму и болельщики вернутся на трибуны…

– И насколько вообще вся ситуация с коронавирусом, опасение отмены этапов или переносов влияет на результат?

– Мы не думаем об этом. Международный союз биатлонистов достаточно слаженно работает в этом плане – отменили дополнительные переезды, совместили этапы (это большой плюс), регулярно тестируют участников. За это им можно сказать огромное спасибо. Они смогли максимально обезопасить всех. И мы не переживаем, а просто делаем свою работу, как и всегда. Это внешние обстоятельства, и к ним нужно уметь приспосабливаться.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».