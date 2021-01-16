Антон Шипулин решил возродить биатлонный комплекс «Зелёный мыс» под Новоуральском

Накануне Антон Шипулин лично прокатился по лыжной трассе комплекса и опробовал стрельбище. Фото: скриншот со страницы Антона Шипулина в Instagram

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил о желании восстановить биатлонный комплекс «Зелёный мыс» в Новоуральске. Накануне бывший спортсмен прокатился по лыжной трассе.

Идей восстановить комплекс в Новоуральске Антон Шипулин поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.

В Новоуральске расположен филиал областного училища олимпийского резерва, в котором готовят спортсменов циклических видов спорта, в том числе и биатлонистов. При училище и филиале есть общежития для иногородних воспитанников, в котором для биатлонистов выделено 62 места (32 в Екатеринбурге и 30 в Новоуральске).

«Этого, откровенно говоря, очень мало», - поделился депутат, отметив, что Федерация биатлона Свердловской области заинтересована в увеличении количества мест для спортсменов.

Антон Шипулин напомнил, что рядом с филиалом училища есть огромный комплекс «Зелёный мыс», где в советские годы проводились сборы лыжников со всей страны. По словам депутата, на территории комплекса есть всё необходимое для подготовки и отдыха спортсменов: в том числе девятиэтажное здание, гостиницы, столовая, бани, бильярд и зоны для восстановительных процедур. При этом, компания, которая раньше занимала этот комплекс, разорилась. Последние три года здание пустует.

«Сейчас возникла идея — выкупить этот комплекс, реконструировать его и использовать на полную мощность», - сообщил прославленный биатлонист.

Накануне Антон Шипулин лично прокатился по лыжной трассе комплекса и опробовал стрельбище. Состоянием спортивных объектов депутат остался доволен.

«Есть, конечно, над чем работать, но задел уже отличный. Нельзя забрасывать такие объекты. В области не так много мест, где можно заниматься биатлоном. А тут и коммуникации подведены, и здания огромные, и локация удобная, и рельефы нужные», - резюмировал Антон Шипулин.

Депутат отметил, что решение по поводу дальнейшей судьбы комплекса может быть приято уже в конце января, начале февраля. Для этого планируется собрать рабочую группы под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько.

Напомним, в октябре прошлого года депутат Госдумы РФ, экс-биатлонист Антон Шипулин возглавил Федерацию биатлона Свердловской области.