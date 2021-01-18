Медальный хет-трик Анастасии Шевченко

Анастасия Шевченко во время третьего этапа эстафеты. Фото: Пресс-служба IBU

В немецком Арбере завершился первый этап Кубка IBU. Российские спортсменки сумели завоевать практически все медали, которые разыгрывались в трёх гонках.

Стоит отметить, что в состав сборной России включили свердловскую биатлонистку Анастасию Шевченко. Ещё в прошлом году она выступала по юниорам, а уже в этом сезоне начинает прокладывать путь в основную команду. Началось всё со спринтерской гонки, по итогам которой российские биатлонистки заняли все места на пьедестале почёта. Победительницей стала Татьяна Акимова, которая совсем недавно была в основной команде на этапе Кубка мира. Второе время показала Валерия Васнецова, уступившая Акимовой десять секунд. Если бы не лишний промах (у Татьяны один неточный выстрел, у Валерии – два), то Васнецова вполне могла рассчитывать и на победу. Замкнула тройку призёров 21-летняя Анастасия Шевченко, которая проиграла Акимовой 23 секунды.

Через два дня девушки пробежали ещё одну спринтерскую гонку, победительницей которой вновь стала Татьяна Акимова. Всего четыре секунды ей проиграла Анастасия Шевченко, занявшая второе место. На третьей строчке расположилась француженка Камиль Бене.

Завершали первый этап Кубка IBU эстафеты, где российские спортсменки вновь показали себя с лучшей стороны. Наша эстафетная четвёрка в составе Валерии Васнецовой, Анастасии Гареевой, Анастасии Шевченко и Татьяны Акимовой не оставила никаких шансов соперницам. При этом Васнецова и Гареева стартовали не самым лучшим образом на первых двух этапах, допустив семь промахов на двоих. Но затем Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова блестяще провели свои этапы, не допустив ни одной осечки в стрельбе, и принесли сборной России золотые медали. На втором месте Швеция (37 секунд отставания), на третьем – Германия (отставание – 1 минута 9 секунд).

Таким образом, Татьяна Акимова завоевала три золотые медали и возглавила общий зачёт Кубка IBU. Анастасия Шевченко идёт в общем зачёте на второй строчке, завоевав на первом в своей карьере этапе Кубка IBU три награды: золото, серебро и бронзу. Не стоит забывать, что на Кубке IBU выступает ближайший резерв основной команды, и в любой момент тренерский штаб может дать шанс Шевченко проявить себя на Кубке мира. Тем более что девушки в основной команде показывают неутешительные результаты. На очередном этапе Кубка мира в личных гонках лучший результат среди российских спортсменок – 11-е место свердловчанки Светланы Мироновой в масс-старте.

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