Миронова и Казакевич включены в состав сборной на этап в Антхольце

Миронова и Казакевич включены в состав сборной на этап в Антхольце. Фото: СБР, Nordic Focus

Тренерский штаб назвал состав сборной команды России по биатлону на седьмой этап Кубка мира, который стартует завтра в итальянском Антхольце. Среди участниц две свердловчанки – Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Напомним, что на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Светлана Миронова выиграла первую в сезоне медаль – золото в смешанной эстафете. Правда, подняться на подиум на шестом этапе уже не удалось.

Для Ирины Казакевич сезон пока складывается не очень удачно. Её лучшее место на Кубке мира – четвёртое – было на втором этапе в Контиолахти. В спринтерской гонке в Оберхофе она заняла аж 72-е место, промазав на «стойке» пять раз из пяти. Будем надеяться, что в Италии она сумеет собраться.

Календарь 7-го этапа Кубка мира (по уральскому времени):

21 января, 18:15 — индивидуальная гонка, женщины

22 января, 17:15 — индивидуальная гонка, мужчины

23 января, 17:10 — масс-старт, женщины

23 января, 19:05 — эстафета, мужчины

24 января, 16:45 — эстафета, женщины

24 января, 19:05 — масс-старт, мужчины