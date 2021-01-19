Темы дня

Спорт / Биатлон
19 января 2021, 18:05

Миронова и Казакевич включены в состав сборной на этап в Антхольце

Миронова и Казакевич включены в состав сборной на этап в Антхольце

Миронова и Казакевич включены в состав сборной на этап в Антхольце. Фото: СБР, Nordic Focus

Тренерский штаб назвал состав сборной команды России по биатлону на седьмой этап Кубка мира, который стартует завтра в итальянском Антхольце. Среди участниц две свердловчанки – Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Напомним, что на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Светлана Миронова выиграла первую в сезоне медаль – золото в смешанной эстафете. Правда, подняться на подиум на шестом этапе уже не удалось.

Для Ирины Казакевич сезон пока складывается не очень удачно. Её лучшее место на Кубке мира – четвёртое – было на втором этапе в Контиолахти. В спринтерской гонке в Оберхофе она заняла аж 72-е место, промазав на «стойке» пять раз из пяти. Будем надеяться, что в Италии она сумеет собраться.

Календарь 7-го этапа Кубка мира (по уральскому времени):

  • 21 января, 18:15 — индивидуальная гонка, женщины
  • 22 января, 17:15 — индивидуальная гонка, мужчины
  • 23 января, 17:10 — масс-старт, женщины
  • 23 января, 19:05 — эстафета, мужчины
  • 24 января, 16:45 — эстафета, женщины
  • 24 января, 19:05 — масс-старт, мужчины

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.01.2021, 19:47 / Общество
Минздрав РФ направил в регионы правила организации вакцинации от COVID-19
19.01.2021, 19:35 / Общество
В Свердловской области граждан из групп риска будут вакцинировать отдельно от остальных
19.01.2021, 18:49 / Спорт
Лыжня России пройдёт в Свердловской области 13 февраля
19.01.2021, 18:05 / Спорт
Миронова и Казакевич включены в состав сборной на этап в Антхольце
19.01.2021, 18:03 / Общество
Павел Креков: о приостановке вакцинации от COVID-19 речи не идёт