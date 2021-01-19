Миронова и Казакевич включены в состав сборной на этап в Антхольце

Тренерский штаб назвал состав сборной команды России по биатлону на седьмой этап Кубка мира, который стартует завтра в итальянском Антхольце. Среди участниц две свердловчанки – Светлана Миронова и Ирина Казакевич.
Напомним, что на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Светлана Миронова выиграла первую в сезоне медаль – золото в смешанной эстафете. Правда, подняться на подиум на шестом этапе уже не удалось.
Для Ирины Казакевич сезон пока складывается не очень удачно. Её лучшее место на Кубке мира – четвёртое – было на втором этапе в Контиолахти. В спринтерской гонке в Оберхофе она заняла аж 72-е место, промазав на «стойке» пять раз из пяти. Будем надеяться, что в Италии она сумеет собраться.
Календарь 7-го этапа Кубка мира (по уральскому времени):
- 21 января, 18:15 — индивидуальная гонка, женщины
- 22 января, 17:15 — индивидуальная гонка, мужчины
- 23 января, 17:10 — масс-старт, женщины
- 23 января, 19:05 — эстафета, мужчины
- 24 января, 16:45 — эстафета, женщины
- 24 января, 19:05 — масс-старт, мужчины
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