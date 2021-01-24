Светлана Миронова в составе эстафетной четвёрки завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Антхольце

Фото: СБР, Nordic Focus

Свердловская биатлонистка Светлана Миронова в составе эстафетной четвёрки выиграла золото на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Светлана бежала на третьем этапе, ей удалось оставить за собой хорошую позицию, чтобы у финишёра Ульяны Кайшевой была возможность конкурировать за самое высокое место.

Первый этап в эстафете сегодня бежала Евгения Павлова, второй была Татьяна Акимова, затем Светлана Миронова, а завершала гонку Ульяна Кайшева.

Светлана допустила два промаха - один на "лёжке" и один на "стойке", но это не помешало ей остаться на втором месте, её отставание от лидера составило 3,8 секунды.

Невероятным получился финишный этап Ульяны Кайшевой. Стрельба из положения стоя заставила очень сильно поволноваться российских болельщиков, спортсменка допустила два промаха, но всё-таки сумела собраться и исправить ситуацию двумя дополнительными патронами. А вот немка Франциска Пройс замешкалась на стрельбе, нервы её подвели. Но главное, что и ходом Кайшева оказалась сильнее, не дав на последних кругах Пройс забрать заветную, столь долгожданную медаль.

Второе место в эстафете заняла Германия, с бронзой - сборная Франции.

Напомним, что тренером женской сборной является свердловчанин Михаил Шашилов.