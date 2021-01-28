Анастасия Шевченко заняла четвёртое место в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону

Фото: Алексей Кунилов

В Польше двумя индивидуальными гонками стартовал чемпионат Европы по биатлону. Свердловскую область на турнире представляет 21-летняя Анастасия Шевченко.

Ещё в прошлом году Анастасия соревновалась среди юниорок, а в текущем сезоне представляла сборную России на Кубке IBU и завоевала три награды на первом же этапе, тем самым заслужив место на чемпионате Европы.

В индивидуальной гонке Шевченко показала себя с лучшей стороны: все четыре огневых рубежа свердловчанка прошла без осечек. На финише Анастасия показала четвёртый результат, уступив победительнице, полячке Монике Хойниш-Стареге 35 секунд. На втором месте оказалась представительница Украины Анастасия Меркушина с отставанием в две секунды, на третьем - россиянка Лариса Куклина (отставание - 15 секунд).

В мужской индивидуальной гонке российские биатлонисты остались без наград. Лучшим из наших спортсменов стал Карим Халили, занявший четвёртое место. Выиграл гонку латыш Андрей Расторгуев, второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, третье - ещё один норвежец Эндре Стрёмсхейм.

29 января в Польше состоятся две спринтерские гонки.