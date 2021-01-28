Темы дня

Спорт / Биатлон
28 января 2021, 12:56

Анастасия Шевченко заняла четвёртое место в индивидуальной гонке чемпионата Европы по биатлону

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В Польше двумя индивидуальными гонками стартовал чемпионат Европы по биатлону. Свердловскую область на турнире представляет 21-летняя Анастасия Шевченко.

Ещё в прошлом году Анастасия соревновалась среди юниорок, а в текущем сезоне представляла сборную России на Кубке IBU и завоевала три награды на первом же этапе, тем самым заслужив место на чемпионате Европы.

В индивидуальной гонке Шевченко показала себя с лучшей стороны: все четыре огневых рубежа свердловчанка прошла без осечек. На финише Анастасия показала четвёртый результат, уступив победительнице, полячке Монике Хойниш-Стареге 35 секунд. На втором месте оказалась представительница Украины Анастасия Меркушина с отставанием в две секунды, на третьем - россиянка Лариса Куклина (отставание - 15 секунд).

В мужской индивидуальной гонке российские биатлонисты остались без наград. Лучшим из наших спортсменов стал Карим Халили, занявший четвёртое место. Выиграл гонку латыш Андрей Расторгуев, второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд, третье - ещё один норвежец Эндре Стрёмсхейм.

29 января в Польше состоятся две спринтерские гонки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.01.2021, 14:23 / Политика
В России региональных омбудсменов освободят от судебной пошлины
28.01.2021, 13:29 / Общество
COVID-19 унёс жизни ещё 16 свердловчан
28.01.2021, 13:27 / Общество
Свердловчанину грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт фальшивых купюр
28.01.2021, 13:27 / Общество
Ковидом заболели ещё 19 138 россиян
28.01.2021, 13:17 / Политика
Бывший глава Каменска-Уральского будет курировать минАПК и минприроды