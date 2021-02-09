Сможем повторить? Чемпионат мира по биатлону стартует в Словении

В сезоне 2018/2019 Кубок мира стартовал в Поклюке. Александр Логинов (на фото) отметился двумя бронзовыми медалями Фото: Андрей Иванов/Союз биатлонистов России

Сегодня, 10 февраля, в словенской Поклюке стартует главный биатлонный турнир года – чемпионат мира. Сборная России в полном составе допущена к участию, но в силу наложенных на наш спорт санкций, выступит под специальным флагом Союза биатлонистов России. Наша команда подходит к ЧМ-2021 в неплохой форме, и последние результаты вселяют в болельщиков оптимизм.

Сборную России в Словении будем идентифицировать как RBU (аббревиатуру СБР перевели на английский язык). Хотим мы этого или нет, но другого выхода сейчас просто нет. К слову, чемпионат мира в 2021 году должен был состояться не так далеко от границ Свердловской области – в Тюмени, но в 2017-м Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил права СБР. «Временный» член международного союза не может принимать старты под эгидой IBU. И чемпионат мира переехал за несколько тысяч километров от Тюмени.

Впрочем, Поклюка для российских биатлонистов место памятное. Чемпионат мира сюда полноценно заезжал в 2001 году. До этого в 2006-м, в год Олимпиады в Турине, здесь провели только смешанную эстафету, и сборная России её выиграла. На втором этапе тогда бежал свердловский биатлонист Сергей Чепиков. Эта медаль для него стала последней на чемпионатах мира и второй золотой с 1989 года. В 2001-м команда выиграла три награды высшей пробы, возглавив медальный зачёт.

Это дела уже минувших дней. Сборная России выигрывала три золотых медали последний раз в 2008 году, в шведском Эстерсунде, когда Максим Чудов (за дело прозванный «Русской Ракетой») сражался на трассе с великим Уле Айнаром Бьорндаленом, влюбив в себя армию болельщиков.

Последние достижения нашей команды не столь яркие: за прошедшие четыре чемпионата у нас два золота, два серебра и три бронзы. Огромный вклад в этом – Александра Логинова.

Именно его силами в прошлом году были завоёваны золото и бронза. Личной золотой медали не было, например, у Антона Шипулина. Правда, не самым удачным образом закончился для Логинова прошлогодний ЧМ. По каким-то невнятным обвинениям к спортсмену пришли утром, да ещё и с обыском. Психологическое давление, оказанное на Логинова, сделало своё дело: на масс-старт он не вышел совсем, эстафета у команды не задалась.

Спустя год на Александра Логинова по-прежнему возлагают главные медальные надежды сборной. Он бесспорно лидер команды, способный и сам выиграть, и вдохновить на победы других. Интересно, кстати, что Логинов как сильнейших из состава команды традиционно завершал эстафеты, но на последних стартах тренерский штаб решился на эксперимент – Александра поставили на третий этап. Возможно, что именно это снизило психологическое давление на биатлониста и позволило ему чувствовать себя ещё увереннее на трассе. Финишёром стал 26-летний Эдуард Латыпов и… это принесло свои плоды. Латыпов дважды на Кубке мира столь уверенно завершал эстафету, в традициях лучших финишёров, решая исход на последнем отрезке трассы. За что, конечно, получил неофициальное звание как «преемник Шипулина». Также ловко Антон мог выигрывать борьбу в финишном створе.

И Логинов, и Латыпов, безусловно, могут бороться за медали. Если во втором случае не за золотые, то за попадание на пьедестал. Компанию им может составить и Матвей Елисеев, и Антон Бабиков. Карим Халили спортсмен молодой, на чемпионате мира ему предстоит в большей степени набираться опыта в гонках на высоких скоростях. Ещё один участник мужской команды – Евгений Гараничев. Гараничева уже можно назвать ветераном команды, но с текущим вызовом – ситуация странная. На прошедшем чемпионате Европы он выступил очень неровно (в «индивидуалке» был аж 34-м), отказался от участия в спринте и буквально завалил сингл-микст. По каким именно причинам Гараничева вызывают на главный старт сезона, пока не ясно. Будем ждать настоящего чуда. Мужской команде предстоит как-то бороться с натиском норвежцев, во главе с Йоханнесом Бё и его страшим братом.

Приятно, что в женской команде главные надежды мы возлагаем на свердловчанку Светлану Миронову. Светлана, как она рассказывала «ОГ», к чемпионату мира подводит себя к идеальной форме. По последним гонкам видно, что Миронова выходит на пик, с ходом у неё в порядке. Чуть тревожно за стрельбу, но, участвуя в золотых эстафетах на Кубке мира, биатлонистка показала, что может собраться и отстрелять на «ноль». Ещё одна уральская биатлонистка – Ирина Казакевич - как и Карим Халили едет, скорее, набираться опыта. Приятно удивляла в последних гонках Евгения Павлова. Бороться за высокие места также предстоит Ульяне Кайшевой, Татьяне Акимовой и Ларисе Куклиной.

Интересно будет посмотреть на подопечных свердловского наставника Михаила Шашилова. Для него это станет первой серьёзной проверкой на прочность на новом посту. Результаты предшествующих этапов Кубка мира говорят: шансы, в общем, есть.

Хотя предсказывать результаты на берегу – дело неблагодарное. Но, анализируя гонки этого сезона, можно сказать: россияне способны взять медали в эстафете. Это, по крайней мере, видится программой минимум. А ещё хочется увидеть настоящие эмоции. Благо чемпионат мира может нам это подарить.

Состав команды на первую гонку ЧМ-2021 - смешанную эстафету: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева

Расписание гонок ЧМ-2021 10 февраля, 19.00*. Смешанная эстафета 12 февраля, 18:30. Спринт (мужчины) 13 февраля, 18:30. Спринт (женщины) 14 февраля, 17:15. Гонка преследования (мужчины). 19:30 – женщины 16 февраля, 16:05. Индивидуальная гонка (женщины) 17 февраля, 18:30. Индивидуальная гонка (мужчины) 18 февраля, 19:15. Одиночная смешанная эстафета 20 февраля, 15:45. Эстафета (женщины). 19:00 – мужчины. 21 февраля, 16:30. Масс-старт (женщины). 19:15 – мужчины.

*Здесь и далее – время уральское. Прямые трансляции на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт».