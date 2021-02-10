Чемпионат мира по биатлону. Расписание

10 февраля в словенской Поклюке стартует главный биатлонный турнир года – чемпионат мира. Сборная России в полном составе допущена к участию, но в силу наложенных на наш спорт санкций, выступит под специальным флагом Союза биатлонистов России (с символом RBU). Рассказываем, когда болеть за наших спортсменов.
Чемпионат откроется смешанной эстафетой, которая состоится 10 февраля, в 18.30 по уральскому времени. Состав команды на первую гонку: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.
Полное расписание:
12 февраля, 18:30*. Спринт (мужчины)
13 февраля, 18:30. Спринт (женщины)
14 февраля, 17:15. Гонка преследования (мужчины). 19:30 – женщины
16 февраля, 16:05. Индивидуальная гонка (женщины)
17 февраля, 18:30. Индивидуальная гонка (мужчины)
18 февраля, 19:15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля, 15:45. Эстафета (женщины). 19:00 – мужчины.
21 февраля, 16:30. Масс-старт (женщины). 19:15 – мужчины.
*Здесь и далее - время уральское. Прямые трансляции запланированы на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт».
Состав сборной России:
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Карим Халили, Евгений Гараничев.
Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова.