Чемпионат мира по биатлону. Расписание

Чемпионат мира по биатлону берёт свой старт. Фото: Christian Bier, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

10 февраля в словенской Поклюке стартует главный биатлонный турнир года – чемпионат мира. Сборная России в полном составе допущена к участию, но в силу наложенных на наш спорт санкций, выступит под специальным флагом Союза биатлонистов России (с символом RBU). Рассказываем, когда болеть за наших спортсменов.

Чемпионат откроется смешанной эстафетой, которая состоится 10 февраля, в 18.30 по уральскому времени. Состав команды на первую гонку: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Полное расписание:

12 февраля, 18:30*. Спринт (мужчины)

13 февраля, 18:30. Спринт (женщины)

14 февраля, 17:15. Гонка преследования (мужчины). 19:30 – женщины

16 февраля, 16:05. Индивидуальная гонка (женщины)

17 февраля, 18:30. Индивидуальная гонка (мужчины)

18 февраля, 19:15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля, 15:45. Эстафета (женщины). 19:00 – мужчины.

21 февраля, 16:30. Масс-старт (женщины). 19:15 – мужчины.

*Здесь и далее - время уральское. Прямые трансляции запланированы на каналах «Матч ТВ» и «Евроспорт».