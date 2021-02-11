Смешанные чувства: сборная России по биатлону заняла девятое место в смешанной эстафете

Сборная России выглядела неуверенно в первой гонке чемпионата мира. Фото: Manzoni/IBU

Сборная России, выступающая на чемпионате мира по биатлону под флагом RBU, не самым лучшим образом провела первую гонку в Словении: в смешанной эстафете Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева заняли девятое место. Свердловчанка Светлана Миронова зашла на два штрафных круга.

Смешанная эстафета вызвала смешанные чувства. Стартовая гонка чемпионата мира сложилась для команды не самым лучшим образом. По сути, сильнейший состав на данный момент, выглядел неуверенно и в стрельбе, и ходом.

Удивило, скорее, второе. Сборная жила в Поклюке с конца января, готовилась, можно сказать, на месте, но с самого первого этапа скорость была совсем не впечатляющей. Лидер нашей команды Александр Логинов допустил в сумме три промаха (два сразу на «лёжке») и ногами отстал от сильнейшего на 16 секунд. Эдуард Латыпов резво ринулся догонять первую тройку и, возможно, именно это отразилось на качестве стрельбы: три промаха на первом рубеже. Эдуард обошёлся без штрафа, смог собраться, отстрелял чисто «стойку», но ногами также не впечатлял.

Чистая стрельба Латыпова позволяла цепляться за тройку сильнейших. Светлана Миронова прибавила ходом, сокращая отрыв от третьего места (примерно пять команд были в небольшом временном разрыве от тройки сильнейших). На первой стрельбе были «нули». Плотность результатов позволяла при хороших раскладах вклиниться в борьбу за медали, но на втором огневом рубеже Светлана не смогла закрыть две мишени, даже используя три доппатрона. Два штрафных круга отбросили сборную России ближе к десятому месту. Намотав лишние метры, Миронова уже не смогла показать хорошую скорость.

Уверенная стрельба Ульяны Кайшевой (единственные у нас «нули» на двух рубежах), завершавшей эстафету, лишь позволила с 11-го места переместиться на 9-е. Скоростью она также не блеснула. Кайшева не смогла достать Эмму Лундер из Канады, от которой отставала всего на пять секунд.

Не хотелось бы сейчас ещё больше зарывать Светлану Миронову в психологическую яму. Спортсменка итак сама всё понимает, после финиша даже извинилась перед болельщиками и партнёрами. Но оставить без внимания тот факт, что команда, заранее тренировавшаяся на трассе, по физическим кондициям выглядела совсем блёкло, тоже нельзя. Понятно, что старт, понятно, что напряжение и ещё сложная погода в придачу (снег и высокая влажность), но тревожный звоночек прозвучал.

Смешанную эстафету в итоге выиграла сборная Норвегии, на втором месте – Австрия, на третьем – Швеция. 11 февраля у биатлонистов день отдыха. А 12-го состоится мужской спринт. Начало в 18:30 по уральскому времени.