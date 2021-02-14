"О каком развитии спорта мы можем говорить?": Дмитрий Губерниев возмутился ситуацией на базе "Динамо" в Екатеринбурге

Стрельбище на базе "Динамо" оказалось под угрозой закрытия. Фото: Google.Карты.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала "Матч!" рассказал о тяжёлой финансовой ситуации, которая сложилась на учебно-спортивной базе "Динамо" в Екатеринбурге. Он призвал региональные власти разобраться в проблеме.

Комментируя женскую спринтерскую гонку чемпионата мира по биатлону, Дмитрий Губерниев зачитал письмо руководства спортивного комплекса. В тексте говорилось о растущих затратах на подготовку и содержание биатлонного стрельбища и лыжных трасс, в связи с чем придётся закрыть стрельбище и отказаться от использования спецтехники при подготовке трасс.

Дмитрия Губерниева возмутило то, что такая ситуация сложилась в регионе, поставляющем российской команде ценные кадры (тренер женской команды Михаил Шашилов, спортсменки Светлана Миронова и Ирина Казакевич - представители Свердловской области).

"Я хочу спросить в прямом эфире на всю страну. Как это может быть? Господа, товарищи, разберитесь! Что у вас происходит? О каком развитии спорта, физической культуры мы можем говорить?", - сказал Губерниев.

На его критику уже отреагировали в региональном министерстве спорта и физической культуре. Там пообещали изучить ситуацию. "База "Динамо" ведомственная, она находится в ведении и под управлением общества "Динамо". Несмотря на это, Свердловская область принимает участие в техническом обеспечении базы, в том числе стрельбища, и все взятые на себя обязательства выполняет. Министерство спорта готово во взаимодействии с обществом "Динамо" проанализировать ситуацию, о которой заявил Дмитрий Губерниев, и при необходимости заняться поиском выхода из нее", - цитирует ТАСС сообщение министерства.

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