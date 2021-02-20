Женская сборная России провалила эстафету на чемпионате мира по биатлону

Фото: Андрей Иванов/Союз биатлонистов России/biathlonrus.com/media

Сегодня в словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка. Сборная команда России бежала в составе: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, свердловчанка Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Но на медали рассчитывать не пришлось - наши биатлонистки заняли всего лишь 11-е место.

Тренерский штаб повторил расклад последнего этапа Кубка мира, где российская женская команда завоевала долгожданную золотую медаль.

На первом этапе бежала Евгения Павлова. Этой биатлонистке удалось самое главное - пройти оба огневых рубежа "на ноль". Со второй стрельбы Павлова ушла в числе лидеров, эстафету Татьяне Акимовой она передала седьмой, отставая от лидирующей Италии 38 секунд.

На лёжку Татьяна Акимова пришла уже восьмой, но сумела отстрелять чисто, в отличие от соперниц, многие из которых воспользовались дополнительными патронами. Однако на первой контрольной отметке после стрельбища Татьяна всё равно осталась восьмой с отставанием в 32 секунды. А вот со стойки Акимова ушла со штрафным кругом. Эстафету Светлане Мироновой Татьяна передала с отставанием в две минуты.

Светлана Миронова на первой контрольной отметке была только 14-й. На стрельбе свердловская биатлонистка допустила промах, но компенсировала его одним дополнительным патроном. На следующей контрольной отсечке Светлана была 13-й, и отставание по-прежнему осталось двухминутным, хотя ходом Светлана выглядела довольно солидно.

На стойке Миронова стреляла быстро, но допустила ошибку последним выстрелом. Опять же Светлане хватило одного доппатрона, чтобы исправить ситуацию. На контрольную отметку она пришла десятой с отставанием в одну минуту и сорок секунд. Эстафету Ульяне Кайшевой Светлана Миронова передала одиннадцатой.

На лёжке разгулялся сильный ветер, лидеры начали промахиваться, но отставание сборной России было слишком велико. Ульяна Кайшева промахнулась один раз, закрыв мишень первым дополнительным патроном. Со стрельбища она вышла одиннадцатой.

Последний огневой рубеж Ульяна тоже не смогла провести безошибочно, мишень она опять же закрыла одним доппатроном. И всё то же 11-е место.

Золото в эстафете завоевала сборная Норвегии, серебро выиграли немецкие спортсменки, а бронза осталась за командой Украины.

Сборная Россия завоевала только 11-е место.

Впереди на чемпионате мира у свердловчанок Светланы Мироновой и Ирины Казакевич ещё масс-старт.