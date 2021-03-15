«Среднюю команду» по биатлону спасёт только молодёжь?

Анастасия Шевченко с малым хрустальным глобусом Кубка IBU в зачёте спринтерских гонок Фото: Медиа-служба IBU

В Чехии завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону. Российские спортсмены вновь остались без медалей.

Исторический антирекорд

Начался этап с личных стартов: спринтов и гонок преследования. Трудно объяснить, что происходит с нашими сборными, но проблемы идут по всем фронтам. Ни ходом российские спортсмены не блещут, ни в стрельбе. У мужчин в спринте Матвей Елисеев и Александр Логинов оказались рядом друг с другом (16-е и 17-е места соответственно), Эдуард Латыпов показал 25-й результат. В гонке преследования чуть улучшили свои позиции все трое, однако никто не попал даже в цветочную церемонию (лучшим стал Елисеев на 10-й позиции). У женщин ситуация ещё хуже. Лидер команды свердловчанка Светлана Миронова продолжает феерить на огневых рубежах. В спринте с тремя промахами она стала 51-й, а в гонке преследования допустила на четырёх рубежах аж восемь промахов, заняв «почётное» 57-е место (из 60 участников). Да и остальные представительницы сборной России выступают едва ли лучше. В спринтерской гонке только Татьяна Акимова забралась в тридцатку (25-е место), а в гонке преследования и она вылетела за пределы тридцати сильнейших. И тут стоит сказать, что ниже опускаться уже некуда: женская гонка преследования стала худшей в истории российского биатлона (лучший результат у Татьяны Акимовой – 37-е место).

Логично, что при таких результатах в личных гонках ничего не стоило ждать и в эстафетах. В смешанной эстафете свердловчанка Ирина Казакевич и Александр Логинов заходили на штрафной круг и похоронили шансы на медали (седьмое итоговое место). А в супермиксте Лариса Куклина и Матвей Елисеев показали пятый результат.

И женская, и мужская сборные России продолжают борьбу за пятую строчку в Кубке наций, которая даёт полную квоту на следующий сезон. А может, и не нужна нам эта полная квота? Зачем выставлять по шесть человек на гонку, если никто не попадает даже в тридцатку сильнейших? Российский биатлон пробивает очередное дно.

– Мы показываем свой средний уровень. Мы средняя команда. Нужно это принять, понять и пытаться сделать необходимую работу, чтобы снова стать выдающейся командой, – сказал Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ».

Маринованная молодёжь

Команда с такими победами в прошлом действительно превращается в обычного середняка. Мы радуемся любой медали. Да что там медали: заезд в десятку для нас уже – в актив, как говорит тот же Губерниев. Бардак в подготовке, постоянная смена тренеров и руководства. Российский биатлон в последнее время напоминает о себе скандалами, а не победными результатами.

В сборную отбираются всё те же самые спортсмены. В этом сезоне на Кубке IBU (второй по значимости турнир в мировом биатлоне) выступали 21-летняя свердловчанка Анастасия Шевченко, триумфатор прошлогоднего юниорского чемпионата мира, и 30-летняя Татьяна Акимова. При всём уважении, Акимова и в лучшие свои времена не показывала каких-то высоких результатов, а уж чего от неё ждать после возвращения из декрета? На Кубке IBU и Акимова, и Шевченко показывали одинаковые результаты с заездами на подиум и обе претендовали на попадание в основную сборную. Но тренерский штаб посчитал, что Анастасии ещё рано в основу, и отправил её ещё раз на юниорский чемпионат мира, а на взрослый поехала Акимова. Непонятно только одно: в каком возрасте спортсмены «дорастают» до основной команды? Смотришь на другие сборные, в 21–22 года биатлонисты уже вовсю на этапах Кубка мира выступают, а мы всё бережём молодёжь. На чемпионате Европы, который предшествовал чемпионату мира, Шевченко завоевала бронзовую награду, а также заняла четвёртое место. Но на чемпионат мира в итоге отправилась 30-летняя Лариса Куклина, которая бежала с Шевченко в одни ноги. Анастасия, кстати, ещё до кучи выиграла малый хрустальный глобус на Кубке IBU в зачёте спринтерских гонок. Что ещё нужно сделать и выиграть, чтобы заслужить место в основе?

Ведь есть у нас талантливые молодые спортсмены. На каждом юниорском и юношеском чемпионатах мира российские биатлонисты завоёвывают огромное количество медалей. Обыгрывают и норвежцев, и немцев. А потом эта немецкая и норвежская молодёжь врывается на Кубок мира и начинает там блистать, а нашу берегут. Рано ещё. Карима Халили уже несколько сезонов маринуют на Кубке IBU, изредка подпуская к основной команде. А норвежец Стурла Легрейд, который зарубался с Халили по юниорам, сейчас занимает второе место в общем зачёте Кубка мира и выиграл четыре золотые медали на взрослом чемпионате мира. Та же песня начинается с Шевченко. Кто, если не молодёжь, способен поднять эту среднюю сборную с колен и вернуть ей статус мирового лидера?

Всего за несколько лет мы умудрились превратить биатлон из одного из любимых видов спорта в стране (зимних уж точно) в то, о чём уже не хочется говорить. И совершенно ясно, что необходимы перемены, хотя об этом речь идёт уже несколько сезонов. Меняются тренерские штабы, люди в руководстве СБР, не меняются только результаты. А может быть, действительно смириться с тем, что мы – средняя сборная в биатлоне, и жить дальше?

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».