Без квоты и медалей: сборная России неудачно завершила мировой биатлонный сезон

Свердловчанка Светлана Миронова заняла 19-е место в общем зачёте Кубка мира, показав лучший результат среди всех российских биатлонисток. Фото: Медиаслужба СБР

В шведском Эстерсунде подошёл к концу биатлонный сезон 2020/2021. Были разыграны последние комплекты медалей Кубка мира, определены обладатели больших и малых хрустальных глобусов. Увы, для российских биатлонистов этот сезон стал, наверное, одним из самых худших за последние годы.

Латыпов подкрался к Логинову

Мы уже привыкли к тому, что лидером мужской сборной после ухода из спорта Антона Шипулина стал Александр Логинов. Он был, наверное, единственным светлым пятном нашей команды, в последних двух сезонах был в восьмёрке сильнейших в общем зачёте (в сезоне 2018/2019 и вовсе стал вторым, уступив лишь Йоханессу Бё). Поэтому неудивительно, что все болельщики ждали результатов именно от Александра. Логинов традиционно готовился отдельно от сборной, тренерский штаб дал ему в этом карт-бланш. Правда, в текущем сезоне индивидуальная подготовка была провалена. С первых же этапов стало понятно, что Логинов не в кондициях. Пропала стрельба, хотя раньше Александр стрелял без особых проблем. Да и ходом россиянин заметно уступал конкурентам. Отсюда и рваные результаты, всего одна личная медаль за весь сезон, и, как итог – 17-е место в общем зачёте. И при этом Логинов всё равно стал лучшим из российских биатлонистов.

Здорово за этот сезон прибавил Эдуард Латыпов. В прошлом году он далеко не всегда попадал в заявку на гонки, а если и попадал, то вёл борьбу исключительно за двадцатку сильнейших – это был потолок (52-е итоговое место в общем зачёте). На первых этапах нового сезона Латыпов также не показывал каких-то выдающихся результатов, однако к чемпионату мира подошёл в роли одного из лидеров сборной, а сам чемпионат провёл лучше всех из команды. Как, впрочем, и остаток сезона, что помогло ему занять рекордное для себя 18-е место в общем зачёте, прямо вслед за Логиновым.

В тридцатку сильнейших по итогам сезона попали Матвей Елисеев (21-е место) и Евгений Гараничев (27-е место). В зачёте Кубка наций мужской сборной России удалось удержать пятую строчку и сохранить максимальную квоту на следующий сезон. Вот только нужна ли эта максимальная квота с такими результатами?

Неудачный дебют Шашилова

У женской команды в межсезонье сменился тренерский штаб: команду возглавил наставник сборной Свердловской области Михаил Шашилов. Конечно, ждать результатов от сборной сразу же после таких перемен не стоило, но и провала никто не ожидал (у мужчин, кстати, также в межсезонье сменился тренерский штаб). Однако он случился. Женская сборная впервые за очень долгое время потеряла максимальную квоту на следующий сезон: наша команда буквально в последней гонке отдала пятое место в Кубке наций сборной Белоруссии… И при этом женская сборная так и не сумела завоевать ни одной медали в личных гонках на Кубке мира.

Тренерский штаб с самого начала Кубка мира стал подключать к основной команде новых спортсменок. Так, вызов на первые этапы получили Тамара Воронина и Ирина Казакевич, представляющие Свердловскую область. Однако обе провалились, так и не сумев закрепиться в основной команде на этот сезон.

Лидер женской сборной – свердловчанка Светлана Миронова – провела крайне нестабильный сезон. Уже привычные проблемы со стрельбой не позволили Светлане бороться за медали (порой ошибок на стрельбище было так много, что Миронова не попадала даже в число 70 лучших), а в тех гонках, где свердловчанке удавалось справиться со стрельбой, чуть-чуть не хватало скорости. Так было, например, на чемпионате мира, где в индивидуальной гонке Светлана стала пятой. Интересно, что даже при условии многих неудачных гонок и отсутствия медалей в личных гонках Миронова показала свой лучший результат в общем зачёте – 19-е место.

Да, к сожалению, сейчас и мужская, и женская сборные России переживают глубокий кризис. Заносим в актив гонки, когда наши спортсмены борются за десятку сильнейших. Радуемся околоподиумным местам в эстафетах. И печально, что происходит это всё в предолимпийский сезон (Игры в Пекине запланированы на февраль 2022 года). Понятно, что должно случиться чудо, чтобы нынешняя сборная России показала хорошие результаты на Олимпиаде. Логинов, Латыпов, Миронова и Кайшева в отдельных гонках могут зацепиться за медали, но сделать это будет очень тяжело.

Нужно смотреть дальше. Пиковую форму лидеров нынешней сборной мы знаем, на два-три сезона их может хватить. Но уже сейчас необходимо искать резервы среди молодёжи.

Куда деваются юниоры?

И резервы эти есть, правда, в последнее время у нашей сборной усложнился переход из юниоров в основную команду. Почти на каждом юношеском, юниорском, молодёжном первенствах мира среди победителей и призёров обязательно есть наши спортсмены. К примеру, на чемпионате мира среди юниоров-2021 сборная России заняла второе общекомандное место. При этом в соревнованиях у юношей не было равных Денису Иродову, завоевавшему аж три золотых медали, а у юниоров две бронзы завоевал Михаил Первушин. И заметьте, нет на этом чемпионате никаких норвежцев (Норвегия с тремя медалями лишь восьмая в общем зачёте), немцев (шестое место с двумя медалями), шведов (двенадцатое место с одной медалью). Однако затем именно у этих стран внезапно появляются сильные молодые спортсмены, которые тут же начинают блистать на Кубке мира.

А наша молодёжь, которая берёт медали на чемпионатах мира по разным возрастам, куда-то исчезает. То ли дело в подготовке, что их настолько сильно гоняют на тренировках, что на юниорских чемпионатах они выдают свой максимум и постепенно угасают. То ли нет грамотно выстроенного перехода из юниоров в основную команду (как пример – Карим Халили, которого продолжают лишь изредка подпускать к основной сборной, хотя парень своими шансами пользуется: шестое место в индивидуальной гонке на дебютном чемпионате мира говорит само за себя). Так или иначе нужно эту ситуацию решать. У нашей сборной есть хороший потенциал что в мужской части соревнований, что в женской. И грех этим потенциалом не пользоваться. 21-летняя свердловчанка Анастасия Шевченко и вовсе выиграла Малый хрустальный глобус на Кубке IBU в зачёте спринтерских гонок, а в основную команду получила вызов только на последний этап сезона.

Впереди у сборных важное межсезонье, в котором команды будут готовиться к сезону с прицелом на Олимпийские игры. Вероятнее всего, тренерские штабы останутся прежними, менять сейчас что-то кажется не совсем логичным. Много ходило разговоров в прессе о том, что из-за смены руководства СБР и тренерского штаба сборной не удалось нормально подготовиться к чемпионату мира (было выбрано не то место для подготовки, которое хотел новый тренерский штаб). Сейчас уже никаких отговорок не будет: всё в руках тренерского штаба и в лыжах российских спортсменов.

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