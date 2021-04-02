Бронза Казакевич и золото «румынки» Ушкиной

Фото: скриншот трансляции, телеканал "Матч ТВ"

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. Спортсмены уже выступили в спринте и в гонке преследования.

У мужчин тройка призёров в обеих гонках была почти одинаковой. В спринте победу в свой день рождения одержал Матвей Елисеев, вторым стал Максим Цветков, третьим – Эдуард Латыпов. В гонке преследования спортсмены поменялись местами: Латыпов и Елисеев разыграли золото (Эдуард стал первым, Матвей – вторым), Цветков финишировал третьим с приличным отставанием.

А вот у женщин ситуация была куда интереснее. Конечно, в соревнованиях у женщин мы вправе ожидать хорошего выступления от сборной Свердловской области, ведь большинство представительниц нашего региона являются членами основной команды России и имеют опыт выступления на этапах Кубка мира и чемпионате мира. Но, к сожалению, за медали удалось зацепиться только Ирине Казакевич: она показала третий результат в спринтерской гонке. Победительницей стала Евгения Павлова, второе место заняла Наталья Ушкина.

В гонке преследования Павлова дала шанс соперницам, снявшись из-за плохого самочувствия. И этим шансом воспользовалась всё та же Ушкина, которая стала чемпионкой России. Второй финишировала Лариса Куклина, третьей - Ульяна Кайшева. Ирина Казакевич заняла четвёртое место, Анастасия Шевченко – 12-е, Светлана Миронова – 17-е. Хочется верить, что в оставшихся личных гонках, а также в эстафете свердловские девушки проявят себя лучше.

Казалось бы, Наталья Ушкина – новое имя среди российских биатлонисток, обыграла всю основную женскую сборную и заслужила вызов в национальную команду. Но не тут-то было: Наталья уже год ждёт оформления документов для выступления за сборную Румынии. И со следующего сезона в списке российских биатлонисток она числиться не будет.

– Результат стал высоким только в этом году. В прошлом такого не было, а сейчас случился прорыв. В прошлом году меня позвали в сборную Румынии, всё это время делались документы, я просто ждала. Меня отпустили из России, дали добро. Я уже решила всё и не собираюсь оставаться в России. В мае будет решаться вопрос по контрактам. Не жалею, что перешла в Румынию. Если будет предложение, от которого нельзя отказаться? Нет, всё равно его не приму. Всё решено, – сказала Ушкина в прямом эфире «Матч ТВ».

Не хочется сейчас говорить плохих слов в адрес СБР и тренерского штаба, так как пока этот успех Натальи Ушкиной единичный. Но если в следующем сезоне эта самая Ушкина будет выигрывать у наших спортсменок на этапах Кубка мира и, не дай бог, на Олимпиаде, вот тогда пару ласковых сказать придётся. Наталья – далеко не первая российская спортсменка, которая будет выступать за другую страну. Посмотрим, что из этого выйдет.

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