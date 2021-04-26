Антон Шипулин: "Проект нового биатлонного комплекса в Екатеринбурге появится в ближайшее время"

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Известный свердловский биатлонист Антон Шипулин рассказал о ходе работ над новым многофункциональным биатлонным комплексом, который должен появиться на 12-м километре Московского тракта.

- Проект ведётся. Заказчик - Центр спортивной подготовки, который подведомственен министерству физической культуры и спорта региона. В течение ближайшего времени проект будет сдаваться на экспертизу. По срокам пока непонятно, сложно говорить. Сначала должен появиться проект, потом его должна одобрить экспертиза. После этого мы увидим, какая сумма необходима на строительство. И потом решение будет принимать губернатор, так стоимость объекта будет высокая, - рассказал "Областной газете" Антон Шипулин.

Напомним, что в феврале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с известными биатлонистами, а ныне политиками Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным посетил базу «Динамо». Тогда появилась идея создания на её территории нового многофункционального биатлонного центра, которая позже переросла в отдельный проект строительства целого комплекса на другой стороне Московского тракта.

Однако эту идею пришлось отложить. Активисты выступили против строительства нового объекта: возникли опасения, что на месте работ могут располагаться захоронения. Было решено провести дополнительную экспертизу, увеличить объём исследований. В конце 2019 года стало известно, что результаты экспертизы показали: на указанной территории можно вести строительные работы. Правда, и здесь пришлось повременить, поскольку в начале 2020-го началась пандемия коронавируса.