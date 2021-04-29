IBU представил календарь этапов Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022

Фото: Медиа служба СБР

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал предварительный календарь на олимпийский сезон 2021/2022. Кубок мира возьмёт старт 27 ноября в финском Контиолахти.

Прошлый сезон также начинался в Финляндии, но на день позже. Биатлонистам традиционно предстоит выступить на десяти этапах Кубка мира в сезоне 2021/2022. Пока организаторы планируют проводить каждый этап в отдельной стране, после Контиолахти спортсмены должны будут переместиться в Эстерсунд (Швеция, 29 ноября – 5 декабря), далее – Хохфильцен (Австрия, 6–12 декабря), Анси (Франция, 13–19 декабря), Оберхоф (Германия, 3–9 января), Рупольдинг (Германия, 10–16 января), Антхольц (Италия, 17–23 января). После этого Кубок мира уходит на паузу, а биатлонистам предстоит подготовка к главному старту четырёхлетия – Олимпиаде в Пекине. Биатлонные соревнования в Китае начнутся 5 февраля, программу откроет эстафета сингл-микст, а завершит её женский масс-старт 19 февраля. Всего на Играх состоятся одиннадцать биатлонных гонок.

В год проведения Олимпиады в биатлоне не проводится чемпионат мира, что вполне логично. Поэтому после Пекина спортсменам предстоит выступить на оставшихся трёх этапах Кубка мира: в Раубичах (Белоруссия, 28 февраля – 6 марта), Отепе (Эстония, 7–13 марта) и Холменколлене (Норвегия, 14–20 марта). На этом олимпийский сезон для биатлонистов будет завершён.

Тренерский штаб сборной России определился с составом биатлонистов, которые будут готовиться к сезону в основной группе. Интересно, что и у мужчин, и у женщин для подготовки будут созданы две тренерские группы. У мужчин под руководством наставника команды Юрия Каминского будут тренироваться Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин. В группе Сергея Башкирова готовиться к сезону будут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин и Максим Цветков. У женщин основную группу тренировать будет свердловчанин Михаил Шашилов: в его списке Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко (все представляют Свердловскую область), Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Анастасия Гореева,Валерия Васнецова, Виктория Сливко. А вот Евгения Павлова и Татьяна Акимова будут готовиться к сезону под руководством Евгения Куваева.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».