Четыре свердловчанки поедут на летний ЧМ по биатлону

Тамара Дербушева во время отборочных соревнований. Фото: Пресс-служба СБР

В Ярославской области состоялись отборочные соревнования к летнему чемпионату мира по биатлону. По итогам гонок был сформирован состав национальных команд, которые представят Россию на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия) с 25 по 29 августа.

Свердловская область традиционно была широко представлена в женских соревнованиях. Так, от нашего региона на взрослом уровне принимали участие Тамара Дербушева (ранее фамилия спортсменки была Воронина) и Александра Плюснина, при этом Дербушева показала очень хорошие результаты. Так, Тамара заняла второе место в суперспринте, уступив лишь Наталье Гербуловой, в классическом спринте свердловчанка стала второй, а заключительную гонку соревнований – масс-старт – Дербушева выиграла. Этот успех помог Тамаре отобраться на чемпионат мира: она вошла в окончательный список участников турнира. Стоит отметить, что во взрослой женской команде также оказались ещё две свердловчанки – Светлана Миронова и Ирина Казакевич, которые не принимали участие в соревнованиях (плюс Валерия Васнецова). Они попали в команду по решению тренерского штаба.

Также Свердловская область будет иметь своё представительство на юниорском чемпионате мира. Анастасия Шевченко была вызвана в национальную команду решением тренерского штаба.

В соревнованиях у мужчин принимали участие члены сборной России Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Оба показывали хорошие результаты (Латыпов выиграл спринт, Бабиков – масс-старт), однако оба взяли отвод и не поедут на чемпионат мира, хотя набрали достаточное количество баллов на отборочных соревнованиях. Вместо них нашу национальную команду в мужских соревнованиях в Нове-Место представят Ярослав Костюков, Иван Колотов, Александр Бабчин, Дмитрий Абашев, Роман Сурнев и Александр Бектуганов.

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