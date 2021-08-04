Проект многофункционального биатлонного комплекса в Екатеринбурге не прошёл госэкспертизу

В центре будут подготавливать биатлонистов. Фото: Александр Зайцев

Проектная документация многофункционального биатлонного комплекса не получила заключение госэкспертизы. Его хотели строить в Екатеринбурге на 12-ом километре Московского тракта.

Информация об этом опубликована в государственной информационной системе единого госреестра заключений.

"Результат экспертизы: отрицательное заключение", - говорится на сайте. Также в карточке экспертизы указано, что застройщиком является "Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской области".

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала, что проектная документация должна была отправиться на экспертизу в ближайшее время.