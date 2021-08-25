Выступит в Чехии и лидер женской сборной - свердловчанка Светлана Миронова. Фото: Медиа-служба СБР/hbiathlonrus.com/media/photo

26 августа в чешском Нове-Место стартует летний чемпионат мира по биатлону. Свердловчанки Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева и Анастасия Шевченко выступят в составе сборной России.

В прошлом году традиционный летний чемпионат мира, проходящий с 1996 года, пришлось отменить. Причина понятна – пандемия коронавируса. Немецкий Рупольдинг остался без старта – его не стали переносить. Так что последнее мировое первенство проходило ещё в 2019-м в белорусских Раубичах.

Сборная России два года назад завоевала семь медалей. Одну золотую, три серебра и три бронзы. Наши спортсмены были на пьедестале во всех видах как у мужчин, так и женщин. Единственную награду высшей пробы тогда выиграла екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина. А Тамара Воронина (теперь спортсменка носит фамилию Дербушева) была серебряным призёром в гонке преследования.

Сейчас Дербушева также в составе. Она получила свою путёвку на отборочных соревнованиях в России. Мы уже рассказывали (см. номер от 31.07.2021), что Тамара там была одной из лучших – два вторых места и победа в масс-старте. Светлана Миронова и Ирина Казакевич включены в состав команды решением тренерского штаба сборной. Анастасия Шевченко выступит в команде юниорок.

Летний чемпионат мира – важный старт для биатлонистов. Во-первых, он помогает поддерживать форму в межсезонье. Соревноваться приходится не внутри страны, а на международном уровне. Обычно конкуренция довольно высокая (правда, в этот раз некоторые сильные команды могут отказаться от участия, дабы не рисковать здоровьем спортсменов). Во-вторых, летний чемпионат подогревает интерес зрителей перед сезоном. Конечно, биатлон летом – это несколько экзотично, но вполне зрелищно. В разные годы на него приезжали и выигрывали Уле-Эйнар Бьёрндален, Вильфрид Палльхубер, Кайса Мякяряйнен, Магдалена Нойнер и многие другие.

Наши женщины едут сильным составом, и у них есть все шансы хоть как-то реабилитироваться за прошлый зимний сезон, увы, оказавшийся неудачным.

Летний чемпионат продлится до 29 августа.