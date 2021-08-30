Медальный план по летнему биатлону выполнили только юниорки

Эмоции Анастасии Шевченко после победы в гонке преследования. Фото: Nordic Focus/IBU

В чешском Нове-Место завершился чемпионат мира по летнему биатлону. Сборная России завоевала восемь медалей и по этому показателю заняла второе место в командном зачёте. Свой вклад в победу внесли свердловские биатлонистки. Анастасия Шевченко завоевала два золота, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева – бронзовые медали.

К чемпионату мира по летнему биатлону можно относиться по-разному, но для межсезонья этот старт играет свою роль. Это международное соревнование, где можно увидеть расклад сил, прочувствовать совсем другую конкуренцию, чем на внутренних гонках. Правда, в этот раз на чемпионат мира не приехали команды Норвегии, Германии, Франции, Швеции, Австрии, Италии. Поэтому конкуренция заметно снизилась, и в таких условиях нашей сборной (если мы по-прежнему ждём от неё былых побед) нужно было безоговорочно выигрывать.

В Чехию от сборной России отправился резервный состав у мужчин и полуосновной у женщин. Туда, в частности, вошли спортсменки с опытом выступления на Кубках мира и даже с медалями основных стартов: это лидер команды – Светлана Миронова, Маргарита Васильева, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Но в итоге ни мужской, ни женский состав не смогли завоевать золотых медалей. Они только на счету юниоров (об этом – чуть позже). У взрослой команды серебро у Ярослава Костюкова (ни разу до этого не выступавшего на зимнем Кубке мира) в суперспринте. Девушки – представительницы нашего региона Ирина Казакевич и Тамара Дербушева – завоевали бронзовые медали в суперспринте и гонке преследования соответственно. Светлана Миронова осталась без наград. И это в условиях отсутствия сильнейших сборных.

При этом можно констатировать продолжающиеся проблемы со стрельбой. Светлана Миронова в первой гонке допустила девять промахов на четырёх рубежах. Ирина Казакевич – пять на двух заключительных и лишилась шансов бороться за золото. В спринте Миронова на «лёжке» промахнулась три раза (как итог – 13-е место), Казакевич всего сделала семь промахов и заняла 39-е место из 45 стартовавших. Тамара Дербушева не попала два раза, но по скорости оказалась ниже Светланы Мироновой. В заключительной гонке преследования Тамара не промахнулась ни разу и смогла взойти на пьедестал, стартовав с 16-й позиции. А Ирина Казакевич промахнулась девять раз… Как исправить эту проблему за оставшиеся три месяца до начала сезона – большой вопрос… И он вызывает серьёзные опасения.

Но в этой бочке дёгтя есть и ложка мёда – это наши юниоры. Женская команда во всех гонках была на пьедестале и в итоге увезла из Чехии три золотые медали. Две из них на счету 22-летней свердловской биатлонистки Анастасии Шевченко.

Анастасия начала, впрочем, не очень уверенно: 13-е место в суперспринте и катастрофические восемь промахов. Но уже на следующую гонку смогла собраться и с «нулями» победила в спринте. Вот залог чистой стрельбы: Шевченко стала единственной из наших спортсменок (как среди юниоров, так и среди основной группы), кто отстрелялся в спринте на ноль.

Стреляй Анастасия так же в преследовании, отрыв от соперниц был бы совсем большим. Но два промаха дали о себе знать, и в итоге к четвёртому рубежу россиянка подходила вместе с Энико Мартон (Румыния) и Санитой Булиной (Латвия). Но нервы Анастасии оказались крепче: быстро закрыв все мишени она отправилась на золотой финиш, а румынка и латвийка, не справившись со стрельбой, поехали на штрафные круги.

После двух побед Анастасия отметила, что ехала в Чехию, чтобы получить удовольствие, и результат для неё неожиданный. Хотя в январе 2020-го на юниорском чемпионате мира биатлонистка также победила в связке «спринт+гонка преследования», так что такой результат – лишь очередное подтверждение, что на своём уровне Шевченко поднялась высоко. Может, попробовать уже на взрослом?

Все медали сборной России Золото Анастасия Шевченко – спринт, гонка преследования (юниоры) Анастасия Гореева – суперспринт (юниоры) Серебро Ярослав Костюков – суперспринт Бронза Ирина Казакевич – суперспринт Тамара Дербушева – гонка преследования Ярослав Костюков – гонка преследования Дмитрий Шамукаев – суперспринт (юниоры)