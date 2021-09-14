Свердловские биатлонистки вступают в борьбу за медали летнего чемпионата России

Фото: Пресс-служба СБР

В Тюмени с 21 по 27 сентября состоится чемпионат России по летнему биатлону. В программе соревнований по три старта у мужчин и женщин: индивидуальная гонка (15 км у женщин, 20 км у мужчин), спринт (7,5 км у женщин, 10 км у мужчин), а также эстафета (4 этапа по 6 км у женщин, 4 этапа по 7,5 км у мужчин.

Не так давно прошёл летний чемпионат мира по биатлону, где выступали сразу четыре свердловские спортсменки: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева участвовали во взрослом турнире, Анастасия Шевченко - в юниорском. И надо сказать, что выступили вполне успешно. Да, на взрослом чемпионате у свердловчанок лишь одна медаль (бронзу завоевала Дербушева), зато на юниорском чемпионате Анастасия Шевченко выиграла золото в спринте, а затем и золото в гонке преследования. Причём время, которое показывала Анастасия, вполне подходило для того, чтобы бороться за медали и на взрослом уровне.

Это ей предстоит продемонстрировать в Тюмени на чемпионате России. Турнир, кстати, шанс для Светланы Мироновой и Ирины Казакевич проявить себя в преддверии зимнего сезона. Ну а в женской эстафете свердловские биатлонистки просто обязаны бороться за победу таким мощным составом.

Весь турнир будет транслировать телеканал "Матч ТВ". Официально соревнования открываются 21 сентября, но первые гонки (индивидуальные у мужчин и женщин) состоятся в четверг, 23 сентября.