Свердловчанки покорили чемпионат России по летнему биатлону

Сборная Свердловской области по биатлону вместе с наставником национальной команды Михаилом Шашиловым. Фото: Пресс-служба СБР

В Тюмени завершился чемпионат России по летнему биатлону. Всего было шесть гонок (три мужские и три женские), а свердловские спортсмены не остались без медалей турнира.

Конечно, основные надежды нашего региона на награды были связаны с женскими соревнованиями, так как область представляют члены сборной России: Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. Первую гонку на 15 км девушки пропускали, победу в ней одержала Лариса Куклина, второе место заняла Наталья Гербулова, а третье – Евгения Буртасова. Представительницы Свердловской области Антонина Кирсанова и Александра Плюснина заняли 22-е и 28-е места соответственно.

Зато в спринте наш регион был представлен максимально, и это дало свои результаты. Ирина Казакевич показала в гонке феноменальную скорость. Два промаха (один на «лёжке», один на «стойке») не помешали ей победить: у ближайшей преследовательницы Кристины Резцовой Казакевич выиграла шесть секунд, при том, что у Резцовой промахов не было. Третье место заняла Наталья Гербулова, проигравшая свердловчанке 23 секунды с одним промахом на дистанции.

Также свердловчанки прогнозируемо победили и в женской эстафете. На первом этапе наш регион представляла Анастасия Шевченко. Уверенно пройдя первую стрельбу, Анастасия испытала проблемы на второй. Шевченко была в шаге от штрафного круга, но всё же сумела закрыть все мишени при помощи трёх дополнительных патронов и отправиться на трассу вместе с другими спортсменками. Анастасия передала эстафету Ирине Казакевич на четвёртой позиции с отставанием в 15 секунд. На втором этапе Казакевич сумела вывести сборную Свердловской области на первое место. Ирина допустила один промах на стрельбе лёжа и два на стрельбе стоя, но это не помешало ей обогнать своих соперниц. Примечательно, что другие команды на этом этапе дружно заходили на штрафные круги, поэтому в конкурентах осталась только команда Приволжского федерального округа, за которую хорошо отработала этап Ульяна Нигматуллина (в девичестве – Кайшева).

Однако уже на третьем этапе свердловчанки стали лидировать в одиночестве. Тамара Дербушева провела отличную гонку и допустила лишь один промах на двух огневых рубежах. На передаче эстафеты сборная Свердловской области лидировала с огромным запасом (2 минуты 40 секунд), и Светлане Мироновой оставалось лишь победно завершить гонку: Светлана с двумя промахами на второй стрельбе финишировала первой. Второе место в эстафете заняла команда ХМАО-Югры (отставание 2 минуты 49 секунд), третье – Новосибирской области (отставание 4 минуты 23 секунды).

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