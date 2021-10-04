Светлана Миронова выступит на Кубке мира

Светлана Миронова примет участие в первых этапах Кубка мира по биатлону. Фото: Пресс-служба СБР

В Москве состоялось заседание правления Союза биатлонистов России. Основной темой повестки заседания были критерии отбора спортсменов в национальные команды на Кубок мира и на Кубок IBU.

В конце сентября на чемпионате России по летнему биатлону прошли заседания тренерских штабов мужской и женской сборных, главные тренеры выдвинули свои идеи, касающиеся критериев отборов, заседание правления СБР должно было утвердить их, либо внести изменения.

В мужской части изменений, по сравнению с тренерскими рекомендациями, не произошло. На первых этапах Кубка мира выступят те, кто попал в топ-30 мирового рейтинга по итогам прошлого сезона: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев. По решению тренерского штаба к ним присоединится Карим Халили. Ещё одно место остаётся вакантным, кандидата выберут по контрольным тренировкам.

А вот в женской части произошли изменения. Так, изначально главный тренер сборной Михаил Шашилов высказывался о том, что на Кубок мира не поедет Ульяна Нигматуллина (в девичестве Кайшева), так как пропустила часть сборов. Однако Ульяна, занявшая место в топ-30 мирового рейтинга по итогам сезона, как и свердловчанка Светлана Миронова, всё же отправится на Кубок мира.

– Мы ещё раз послушали мнение старших тренеров, и в итоге правление СБР несколько скорректировало рекомендации тренерского совета, принятые во время летнего чемпионата России в Тюмени, – отметил председатель организации Виктор Майгуров. – Если не случится форс-мажора, напрямую на Кубок мира поедут те, кто входил в топ-20 прошлогоднего мирового рейтинга – это Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Ещё три спортсменки будут отобраны решением тренерского штаба, одна – по результатам контрольных тренировок. На Кубок IBU поедут четыре биатлонистки, которых отберут наставники, ещё две будут отбираться на тренировках (у мужчин на Кубке IBU точно такие же критерии). Контрольные тренировки женской команды состоятся в Тюмени, мужской – в Ханты-Мансийске.

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