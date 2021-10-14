Зайцеву лишили медали за соль, Бьорген за анаболик – нет. Фото: Евгений Тумашев/Медиа-служба СБР

Женская сборная России по биатлону лишена серебряных медалей эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. IBU официально исключил нашу команду из списков участников той гонки.

Всему виной допинговые обвинения. Изначально они были предъявлены трём российским участницам той самой эстафеты: Яне Романовой, Ольге Вилухиной и Ольге Зайцевой. Все спортсменки находились в злополучном докладе Макларена, все тренировались в одной группе и на всех указывал информатор ВАДА Григорий Родченков. Вот только каких-то прямых доказательств ни у Родченкова, ни у ВАДА не было.

Международный олимпийский комитет признал Зайцеву виновной ещё в декабре 2017 года, равно как и других российских спортсменов (в том числе и Вилухину и Романову). Тогда же была подана апелляция, которая рассматривалась аж два с половиной года, и в сентябре 2020-го Вилухину с Романовой оправдали, а Зайцеву – нет. Она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил. Давайте ещё раз: пробы Ольги были чистыми, ни в одной из них не находили запрещённых веществ. Виновной она была признана из-за повышенных показателей соли в организме, а это связали с попытками манипуляций с допинг-пробами. Интересно, что столько времени спортивный арбитраж разбирался в бездоказательных обвинениях в адрес российских спортсменов и принял довольно странное решение покарать наших спортсменов частично. Зайцева после этого обратилась в швейцарский трибунал с апелляцией на решение арбитражного суда, но никакого ответа до сих пор нет. А в октябре 2021 года, спустя год после решения CAS, IBU официально исключил Россию из участников женской Олимпиады в Сочи и лишил наших спортсменок медалей: серебро перешло Норвегии, бронза досталась Чехии.

Удивительно ли всё это? Честно говоря, нет. Скорее обидно. Понятно, когда медалей лишают за дело: поймали за руку, нашли допинг – будьте добры понести наказание. А из-за доклада Макларена и необоснованных обвинений Родченкова пострадали многие российские спортсмены. Ранее двух олимпийских медалей лишился свердловский биатлонист Антон Шипулин. Результаты мужских эстафетных гонок в Ванкувере (бронза) и в Сочи (золото) были аннулированы из-за признания Евгения Устюгова, также выступавшего в этих гонках, виновным в нарушении антидопинговых правил.

Может быть, и к спортсменам других стран точно так же относятся в ВАДА? Как бы не так. Интересно, что в одно время с лишением нашей женской команды серебряных медалей Олимпиады в Сочи, выходит книга норвежской журналистки Ингерид Стенволд «Сердце победителя» о восьмикратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам, обладательнице наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов Марит Бьорген (все истории для книги журналистке рассказывала сама Бьорген).

И в этой самой книге Бьорген признаётся, что в 2017 году на чемпионате мира в Финляндии, где она, кстати, завоевала четыре золотые медали, у неё в пробе был найден анаболик норандростерон, способствующий увеличению мышечной массы. Если взглянуть на Бьорген времён спортивной карьеры, её тело легко можно спутать с телом культуриста или бодибилдера. Но это не убедило ни ВАДА, ни Международную федерацию лыжных гонок, зато убедила их официальная позиция норвежской стороны: анаболик попал в организм вместе с препаратом для сдвига менструального цикла. На этом все разговоры были закончены, а дело даже не открывали, дабы не вызвать лишних разговоров в прессе.

Ну, а российских спортсменов можно лишать олимпийских медалей за повышенный показатель соли: это же не безобидный анаболик для наращивания мышечной массы. Честно говоря, уже даже смешно смотреть на все эти ситуации и слушать рассказы представителей ВАДА о том, что они являются членами независимой организации и относятся ко всем спортсменам одинаково. Вопрос только один: когда всё это закончится? Но он, скорее, риторический.

Календарь Кубка мира по биатлону IBU опубликовал календарь этапов Кубка мира по биатлону на новый сезон. Всего спортсменам предстоит пройти десять этапов. Стоит отметить, что в этом сезоне вместо чемпионата мира запланированы старты в рамках олимпийского турнира в Пекине. Календарь сезона 2021/2022: 1-й этап. Эстерсунд (Швеция). 26–28 ноября 2-й этап. Эстерсунд (Швеция). 29 ноября – 5 декабря 3-й этап. Хохфильцен (Австрия). 6–12 декабря 4-й этап. Анси (Франция). 13–19 декабря 5-й этап. Оберхоф (Германия). 3–9 января 6-й этап. Рупольдинг (Германия). 10–16 января 7-й этап. Антхольц (Италия). 17–23 января Олимпиада. Пекин (Китай). 4–20 февраля 8-й этап. Контиолахти (Финляндия). 28 февраля – 6 марта 9-й этап. Отепя (Эстония). 7–13 марта 10-й этап. Холменколлен (Норвегия). 14–20 марта

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