Шевченко метит в основную сборную

Анастасия Шевченко во время суперспринта на втором этапе Кубка IBU. Фото: IBU/Евгений Тумашов

В Шушене (Норвегия) стартовал второй этап Кубка IBU по биатлону. И в первой же гонке уральская спортсменка Анастасия ШЕВЧЕНКО завоевала первую медаль в этом сезоне.

22-летняя свердловчанка была близка к подиуму и на первом этапе. Но тогда в спринтерской гонке ей не хватило шесть десятых секунды, чтобы попасть в тройку призёров: Анастасия стала четвёртой. Интересно, что этих же шести десятых не хватило Шевченко уже на втором этапе. В суперспринте свердловская биатлонистка допустила два промаха на четырёх огневых рубежах и финишировала с третьим временем, отстав от занявшей второе место Ирины Петренко из Украины на 0,6 секунды. Победительницей в гонке стала Линда Цингерле из Италии: она опередила Анастасию на 1,4 секунды.

После четырёх гонок Кубка IBU Шевченко занимает вторую строчку в общем зачёте сезона. Всего один балл она уступает лидирующей Франциске Хильдебранд – двукратной чемпионке мира и экс-лидеру основной сборной Германии. Замыкает тройку общего зачёта Евгения Буртасова (в девичестве – Павлова).

Хорошие результаты на Кубке IBU приближают Шевченко к основной сборной. Учитывая откровенно слабые показатели всей женской команды России на первом этапе Кубка мира, Анастасия вполне может рассчитывать на то, что уже в скором времени ей предложат заменить кого-то в основной команде. Василий Томшин и Александр Поварницын, к примеру, уже отправились на Кубок мира вместо Матвея Елисеева и Евгения Гараничева. При этом сама Анастасия Шевченко после гонки отметила, что выступить на этапе Кубка мира – её цель.

— Очень сильно хочу на Кубок мира, потому что мой дебют там прошёл в конце прошлого сезона, и я отдавала тогда все свои силы. Сейчас чувствую, что добавила по сравнению с прошлым годом, но и конкуренция выросла. Очень хочу туда попасть. Главное, не волноваться и показывать свой результат, ход и стрельбу, тогда всё получится, – приводит слова Анастасии Шевченко «Матч ТВ».