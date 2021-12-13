Российские биатлонисты сильны командой

Слева направо: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Василий Томшин. Для мужской сборной это вторая подряд бронза в эстафете в новом сезоне. Фото: Tumashov/NordicFocus

На третьем этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в австрийском Хохфильцене, сборная России была на пьедестале и в мужской, и в женской эстафетных гонках. Свердловчане Василий ТОМШИН и Светлана МИРОНОВА завоевали первые медали сезона.

Сборной России по биатлону пока везёт только в эстафетах. В личных гонках команды (и мужская, и женская) всё ещё без медалей. Хотя результаты мужской сборной внушают оптимизм. Александр Логинов в Австрии был четвёртым в спринте, уступив белорусу Антону Смольскому меньше двух секунд.

Правда, в преследовании Александр Логинов не смог справиться со стрельбой и с тремя промахами откатился на 17-е место. Зато настоящий подвиг совершил уроженец Серова, дебютант основной сборной в этом сезоне Василий Томшин. 24-летний биатлонист в гонке преследования ни разу не промахнулся на четырёх огневых рубежах и в итоге отыграл 37 мест. Его 10-е место в протоколе – лучшее среди наших спортсменов в тот день (и, естественно, лучшее в карьере Василия).

Тренерский штаб принял решение поставить его на первый этап в эстафетной гонке. Кроме него квартет дополнили Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Поставить Василия Томшина на первый этап – был рискованный шаг. На «лёжке» он отстрелялся точно, а вот на «стойке» не помогли даже доппатроны. Биатлонист так и не закрыл одну мишень и отправился на штрафной круг. Медали были под сомнением. Однако Даниил Серохвостов и Александр Логинов показали и на лыжне, и в стрельбе стабильность. А финишёр сборной – Эдуард Латыпов – на трассе догнал немца Филиппа Наврата, а после заключительного огневого рубежа сократил десятисекундное отставание, вышел вперёд и принёс сборной России бронзовую медаль. Золото у Норвегии, серебро – у Франции.

У женщин в Хохфильцене в личных гонках было похуже. В спринте лучшей из наших стала спортсменка из Свердловской области Ирина Казакевич (19-е место), она же была в преследовании девятой.

Но наша женская команда проявила себя в эстафете. Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова обошлись без штрафных кругов (хотя представительница нашего региона, воспитанница УОР№1, 27-летняя Светлана Миронова, на второй стрельбе не использовала три доппатрона). Россиянки не подпустили к себе француженок, но догнать шведок уже было нереально. Итог – серебро. Первое у женской команды в сезоне.

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт во Франции с 16 по 19 декабря.