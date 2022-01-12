Календарь шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Фото: Пресс-служба СБР

Уже сегодня в немецком Рупольдинге стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. Сильнейшие стреляющие лыжники планеты проведут шесть гонок.

Старт возьмут женщины, где в составе сборной России довольно внушительное представительство Свердловской области. Сразу три спортсменки, представляющие наш регион, примут участие в немецком этапе: Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко, недавно присоединившаяся к основной команде. Сначала женщинам предстоит принять участие в спринтерской гонке, после чего будет организован спринт для мужчин. По итогам этих гонок тренерские штабы определятся с составами команд на классические эстафеты, в которых примут участие по четыре спортсмена от сборной. Завершат немецкий этап гонки преследования у мужчин и женщин.

Напомним, что на прошлом этапе, который также прошёл в Германии (в Оберхофе), российские спортсмены завоевали две медали. Сначала Александр Логинов оказался быстрее всех в спринтерской гонке, а затем Антон Бабиков и Кристина Резцова принесли нашей сборной золото в сингл-миксте. В общем зачёте у мужчин лидирует француз Кантен Фийон Майе, россияне Эдуард Латыпов и Александр Логинов идут на восьмой и девятой позициях соответственно. У женщин на первой строчке общего зачёта располагается Марта Ройселанд, лучшая из российских спортсменок – Кристина Резцова – на восьмой позиции.