Анастасия Шевченко проводит второй этап Кубка мира с травмой

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В Рупольдинге стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли женщины, которые соревновались в спринтерской гонке.

В женской сборной России представительство Свердловской области довольно внушительно: в команде сразу три спортсменки из нашего региона - Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко. Светлана показала идеальную стрельбу, что бывает редко: на обоих рубежах она отработала чисто. Но скорость на дистанции не позволила ей претендовать на медали. Миронова стала лучшей из россиянок в этой гонке, заняв восьмое место и имея неплохие шансы на гонку преследования. Ирина Казакевич допустила один промах на двух стрельбах и заняла в итоге 35-е место с отставанием в полторы минуты от лидера. Анастасия Шевченко выходила на старт последней из россиянок. Она начинала сезон на Кубке IBU, где регулярно попадала в тройку призёров и возглавляла общий зачёт. Но на Кубке мира пока 22-летняя спортсменка показывает не самые высокие результаты. В Оберхофе в спринте Анастасия заняла 86-е место с тремя промахами, в Рупольдинге стрельба была лучше (оба рубежа спортсменка прошла чисто), но ход по дистанции был слабый, как итог - 57-е место.

Уже после гонки Анастасия объяснила свои неудачные результаты в прямом эфире "Матч ТВ". Свердловская спортсменка приехала в Германию с травмой, и уже второй этап соревнуется с болью.

- У меня желание перебивает мою боль. Я очень хочу бежать здесь. На данный момент боль уже почти ушла, но немного остаётся. Я очень рада, что попала в пасьют, я старалась. Надеюсь, что с каждой гонкой боль будет уходить, а желание и старание - возвращаться, - рассказала Анастасия после гонки.

Впереди у биатлонистов мужская спринтерская гонка, две классические эстафеты, а завершат этап гонки преследования.