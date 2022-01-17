Две свердловские биатлонистки едут в Пекин

Светлана Миронова (вторая слева) и Ирина Казакевич (вторая справа) представят сборную России на Играх в Пекине Фото: Manzoni/NordicFocus/Медиа-служба СБР

Союз биатлонистов России и тренерские штабы национальных сборных страны по биатлону определились с составом участников Олимпийских игр в Пекине. В Китай поедут по пять мужчин и женщин, в том числе и две представительницы Свердловской области – Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

В женской части, по большому счёту, интриги практически не было. Неожиданно неплохо выступающая в текущем сезоне Кристина Резцова – единственная россиянка, завоевавшая личную медаль на Кубке мира, её участие в Играх в Пекине с такой формой не обсуждалось. Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова не показывают тех результатов, на которые они способны, но даже при этом они располагаются на 20-м и 22-м местах в общем зачёте, уступая среди россиянок только вышеупомянутой Кристине Резцовой. Валерия Васнецова и Ирина Казакевич также не блещут личными результатами, при этом в эстафетных гонках более-менее справляются со своими задачами: в Рупольдинге на последнем этапе Кубка мира российская женская эстафетная четвёрка заняла третье место, что даёт надежды перед Олимпиадой. Единственная, кто мог вмешаться в распределение олимпийских путёвок – ещё одна свердловчанка Анастасия Шевченко. 22-летняя спортсменка начинала этот сезон на Кубке IBU, где неоднократно побеждала и возглавляла общий зачёт. Тренерский штаб основной команды вызвал Анастасию только на пятый и шестой этапы, которые проходили в Германии. И, как выяснилось уже позже, свердловчанка прямо перед стартовой гонкой на Кубке мира получила травму, поэтому оба этапа проводила через боль. Отсюда и неудачные результаты, которые не позволили ей отобраться на Игры: вместе с Евгенией Буртасовой Анастасия Шевченко будет запасной и сможет поехать в Пекин только из-за форс-мажора (травмы или болезни кого-то из основного состава).

У мужчин ситуация была чуть сложнее. Из-за того что сборная России лишилась максимальной квоты (шесть спортсменов), возникли вопросы, кто же должен представлять страну в Пекине. Эдуард Латыпов и Александр Логинов в это обсуждение не попадали – оба зарекомендовали себя как лидеры команды. Александр идёт на шестой строчке в общем зачёте, Эдуард – на одиннадцатой, это при этом, что он пропустил часть гонок из-за того, что заразился коронавирусом. У Эдуарда карантин до 19 января, он по-прежнему находится в немецком Оберхофе на изоляции, но уже в скором времени присоединится к команде. Также заслужил поездку на Олимпийские игры Даниил Серохвостов. Он очень лихо ворвался в нынешний сезон с Кубка IBU и закрепился в основной команде: на данный момент Даниил располагается на 22-й позиции в общем зачёте, и это третий результат среди россиян.

Четвёртую путёвку в Пекин тренерский штаб отдал Кариму Халили. 23-летний спортсмен не показывал выдающихся результатов в личных гонках в этом сезоне, но является хорошим эстафетчиком, да и опыт чемпионата мира у него есть, где в прошлом сезоне он стал шестым в индивидуальной гонке. А вот за последнюю пятую путёвку развернулась борьба между Максимом Цветковым и Антоном Бабиковым. Цветков увереннее провёл заключительный этап в Рупольдинге (21-е и 9-е места в спринте и гонке преследования, плюс победа в эстафете), что повлияло на итоговый выбор: Максим отправится на Игры, а Антон вместе с Александром Поварницыным будет запасным.

Состав сборной России Мужчины: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков Запасные: Антон Бабиков, Александр Поварницын Женщины: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова