Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Валерия Васнецова (слева направо) завоевали серебро в женской эстафете Фото: Thibaut/NordicFocus/Медиа-служба СБР

В Италии завершился заключительный этап Кубка мира по биатлону в преддверии Олимпиады. Российские биатлонисты, в том числе и свердловчане, завоевали четыре медали, что даёт надежды на успешное выступление в Пекине.

В индивидуальной гонке у мужчин победителем стал Антон Бабиков, а третье место занял Карим Халили. Поддержали медальный настрой женщины: в эстафетной гонке россиянки финишировали вторыми, хотя могли претендовать и на золото. Валерия Васнецова, выступавшая забойщицей в нашей четвёрке, допустила по два промаха на каждом из огневых рубежей, но дополнительными патронами закрыла мишени. Валерия передала эстафету Кристине Резцовой на шестой позиции с отставанием в 24 секунды. За свой этап Кристина, которая находится в отличной форме, превратила это отставание в преимущество. Дочка известной советской олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой отработала на огневых рубежах практически безупречно: лишь один дополнительный патрон. Со второй стрельбы Кристина уже убежала на первом месте, а на заключительном круге увеличила преимущество над ближайшими преследовательницами до 25 секунд. На третьем этапе в гонку вступила свердловчанка Ирина Казакевич, и на первом круге допустила всего один промах. Перед заключительной стрельбой Ирина «везла» своим соперницам уже 40 секунд, но внезапно провалила стрельбу стоя. Четыре промаха первыми выстрелами, ещё два дополнительными патронами, и, как итог – три штрафных круга. Это, конечно, очень много для эстафеты, но, учитывая преимущество сборной России, шансы на медали не были потеряны. Казакевич передала эстафету на шестой позиции, но все спортсменки были в зоне досягаемости.

На заключительном этапе у сборной России выступала Ульяна Нигматуллина. Россиянка чисто отработала на первой стрельбе и воспользовалась одним дополнительным патроном на второй. На финиш Ульяна уходила на третьей позиции, но сумела в конкурентной борьбе обойти француженку Анаис Бескон и принести команде серебряные медали.

Не менее эмоциональной получилась эстафета у мужчин. На первом этапе Антон Бабиков с двумя промахами на двух рубежах финишировал пятым с отставанием в 28 секунд. Молодой Даниил Серохвостов ситуацию поправил: он не только здорово отработал на огневых рубежах, но и сократил отставание до 13 секунд и передал эстафету Александру Логинову на третьей позиции. Увы, у одного из самых опытных российских биатлонистов случились проблемы со стрельбой. На первой стрельбе он использовал все три дополнительных патрона, на второй – два, и в итоге из 13 секунд отставание превратилось в полутораминутное. Норвежцы оторвались далеко, но шансы побороться с Германией и Францией за медали оставались. Эдуард Латыпов неожиданно на первом огневом рубеже зашёл на штрафной круг, однако сам исправил ситуацию: быстро отстрелял на втором рубеже и бросился в погоню за французом и немцем. Эдуард отставал на 15 секунд от Лукаса Фратцшера, но уже довольно скоро догнал его. Вместе с немцем Латыпов обогнал француза Эрика Перро, а затем россиянин расправился и с Фратцшером, финишировав в итоге вторым.

Понятно, что обе гонки получились крайне нервными и неровными. При этом и женская, и мужская сборные продемонстрировали свой потенциал и то, что нашим командам по силам бороться за медали в эстафетных гонках. У мужчин не бежали Максим Цветков и Карим Халили, которые отправятся в Пекин, и кому-то из них придётся бежать эстафету вместо Антона Бабикова. В целом у мужчин шансы на медали очень приличные, Эдуард Латыпов даже после карантина находится в хорошей форме и показывает одну из лучших скоростей в мире. Осталось только над стрельбой поработать.

У женщин тоже есть проблемы со стрельбой, но не только у нашей команды, а и у всех остальных. У победивших в Италии норвежек – один штрафной круг и 10 дополнительных патронов, у француженок, итальянок и американок, которые финишировали за Россией – по 13 доппатронов (у нашей команды – 12, но при этом три круга). Так что если в Пекине обойдётся без серьёзных провалов, то бороться можно будет и за победу. И не стоит забывать, что в Италии из-за плохого самочувствия не выступала свердловчанка Светлана Миронова, которая на Олимпиаде вполне может усилить женскую эстафетную четвёрку.