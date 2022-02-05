Сборная России по биатлону взяла бронзу смешанной эстафеты на Олимпийских играх

Для российской сборной это первая в истории олимпийская медаль в смешанной эстафете. Фото: Олимпийский комитет России

Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете Олимпийских игр в Пекине. Копилка сборной пополнилась второй медалью.

За российскую сборную выступали Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Они использовали 13 дополнительных патронов и зашли на 1 штрафной круг. В результате дистанцию преодолели за 1 час 6 минут 47,1 секунды.

Первое место у норвежцев (1 час 6 минут 45,6 секунды). Второе — у французов (уступили победителям 0,9 секунды).

Кстати, российская сборная получила первую медаль на Олимпиаде в Пекине благодаря лыжнице Наталье Непряевой.

Добавим, нынешняя Олимпиада проходит под девизом "Вместе ради общего будущего". На ней разыграют 109 комплектов наград в 7 видах спорта согласно классификации МОК, объединяющих 15 дисциплин. Сборная России состоит из 213 человек.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.