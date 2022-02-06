Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич не выйдет на старт индивидуальной гонки на Олимпиаде

Свердловскую область на Олимпиаде представляют пять спортсменов. Фото: инфографика "Областной газеты"

Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич 7 февраля не выйдет на старт индивидуальной гонки на Олимпиаде в Пекине. Точная причина пока не называется.

В составе сборной России в женской индивидуальной гонке выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Трансляция начнётся в 12:00 на канале "Россия 1", сообщает Союз биатлонистов России.

Напомним, что Свердловскую область на Олимпиаде в Китае представляют пять спортсменов. Кроме биатлонистки Ирины Казакевич на Играх выступят двоеборец Самир Мастиев, прыгун с трамплина Илья Маньков и шорт-трекистка Анна Вострикова. Ещё три спортсмена — Татьяна Сорина (лыжи), Александр Галлямов (фигурное катание) и Алексей Лаптев (бобслей) — либо родились в Свердловской области, либо начинали тут заниматься спортом, впоследствии сменив прописку. "Областная газета" запустила серию материалов, в которых расскажет обо всём самом интересном, что будет происходить в ближайшие время на олимпийских полях Пекина.

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