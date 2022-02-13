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Спорт / Биатлон
13 февраля 2022, 16:54

Биатлонист Эдуард Латыпов принёс бронзу сборной России

По итогам спринта представитель Республики Башкортостан занял 11-ю строчку, что позволяло ему всерьёз рассчитывать на первую в истории нашей страны медаль в данном виде программы. Фото: Олимпийский комитет России

По итогам спринта представитель Республики Башкортостан занял 11-ю строчку, что позволяло ему всерьёз рассчитывать на первую в истории нашей страны медаль в данном виде программы. Фото: Олимпийский комитет России

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Это вторая его медаль на Играх-2022. До этого он в составе сборной России стал третьим в смешанной эстафете.

Победил в гонке преследования француз Кентен Фийон-Майе, вторым к финишу пришёл норвежец Тарьей Бё.

"По итогам спринта представитель Республики Башкортостан занял 11-ю строчку, что позволяло ему всерьёз рассчитывать на первую в истории нашей страны медаль в данном виде программы. Латыпов показал не только отличную стрельбу в крайне непростых погодных условиях — весь день в Чжанцзякоу идёт сильный снег, который сопровождается порывистым ветром, — допустив один промах на заключительной стойке, но и хороший ход, опередив по этому показателю многих титулованных оппонентов", — рассказали в Олимпийском комитете России.

Максим Цветков, вышедший на старт четвёртым, финишировал семнадцатым, допустив шесть промахов. Александр Логинов стал двадцать седьмым, а Даниил Серохвостов — тридцать девятым.

Напомним, что сегодня копилка нашей сборной пополнилась также золотой медалью. Её завоевали лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов в эстафете 4 х 10 километров. Сборная России поднялась на 7-е место по числу абсолютных побед. Всего у российских спортсменов 15 медалей: 4 золота, 4 серебра и 7 бронзовых наград.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Областная газета Свердловской области

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