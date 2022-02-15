Российские биатлонисты завоевали бронзу на эстафетной гонке в Пекине

Российская команда выступала в составе Александра Логинова, Карима Халили, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова. Фото: скриншот онлайн-трансляции эстафеты

Биатлонисты сборной России заняли третье место в эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх в Пекине. Эдуард Латыпов допустил пять промахов на финальной стойке.

Российская команда выступала в составе Александра Логинова, Карима Халили, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова. На протяжении большей части эстафеты команда России лидировала с почти минутным отрывом. Однако на последнем стрельбище Эдуард Латыпов допустил сразу пять промахов и отправился на два штрафных круга.

В результате победителем эстафеты стала сборная Норвегии. Второе место заняли французские биатлонисты.

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков считает, что российская команда проявила себя очень хорошо и показала высокий уровень. По мнению бывшего спортсмена, Эдуард Латыпов не справился с психологическим давлением на последнем рубеже, на что указывают слишком большие промахи, на 20-30 см.

"Догонять, как правило, легче, а лидировать и выдерживать бремя лидерства непросто. Конечно, мы все хотели золотую медаль, всей страной. Давно у нас не было золотых медалей в мужских эстафетах. Последняя — в 1988 году в Нагано. Я когда выступал в той эстафетной гонке, мы тоже лидировали с минутным отрывом. Но на заключительном огневом рубеже всё прошло благополучно — Валера Медведцев справился безукоризненно. Хочется сказать Эдуарду: конечно, неприятно, но нужно это все пережить. И настроиться на заключительную олимпийскую гонку", — сказал Сергей Чепиков.

В воскресенье, 13 февраля, Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. До этого он в составе сборной России стал третьим в смешанной эстафете.