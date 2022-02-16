Сборная России по биатлону завоевала олимпийское серебро в женской эстафете

Скриншот трансляции канала Россия 1

Сегодня в Пекине состоялась женская эстафета в биатлоне. Состав российской команды выглядел так: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Наши спортсменки в тяжелейшей гонке завоевали серебро. Золото у Швеции, бронза - у Германии.

На первом этапе у нас бежала свердловская биатлонистка Ирина Казакевич. К первому огневому рубежу спортсменка подошла в группе лидеров. Однако на «лёжке» допустила один промах. Ирина закрыла его дополнительным патроном и ушла со стрельбища под девятым номером.

На «стойке» Казакевич повторила ошибку, вновь промахнувшись четвёртым патроном. Но сумела тут же исправить ситуацию. После второй стрельбы россиянка переместилась уже на 5-ую позицию.

Второй этап предстояло бежать Кристине Резцовой. Эта биатлонистка тоже промахнулась на стрельбе лёжа, убежав с огневого рубежа четвёртой. Лидерство захватила итальянка Доротея Вирер. Однако Кристина ходом сегодня выглядела просто блестяще, поэтому она сумела максимально близко подобраться к лидерам перед второй стрельбой.

«Стойку» Кристина Резцова провела образцово-показательно, не допустив ни одного промаха. Со стрельбища россиянка убежала второй, следом за той же Доротеей Вирер. И ходом до передачи эстафеты Кристина Резцова «привезла» Вирер больше 30 секунд. Этот этап Резцовой точно войдёт в историю.

Дальше в борьбу вступила ещё одна свердловчанка – Светлана Миронова. К первому огневому рубежу биатлонистка подошла в гордом одиночестве, с 20-ти секундным преимуществом над соперницами. И «лёжку» спортсменка отработала как никогда – быстро и без единой ошибки.

К стрельбе стоя Миронова, естественно, тоже подошла первой. Но тут начались проблемы со стрельбой: промах первым выстрелом, также не закрылась последняя мишень. И дополнительных патронов Светлане не хватило, россиянка побежала на штрафной круг.

Но даже при этом, Светлане удалось настигнуть лидеров и занять третью позицию. Эстафету Ульяне Нигматуллиной Миронова передала третьей, с отставанием от лидирующей Швеции в 13 секунд. Первыми пришли шведки, на второй позиции расположились

К «лёжке» Ульяна Нигматуллина подошла вслед за лидерами. И россиянка отстреляла блестяще. Первой с огневого рубежа убежала шведка Эльвира Эберг, Нигматуллина заняла вторую позицию, отставая 26 секунд. Следом за Россией расположились биатлонистки – Федерика Санфилиппо из Италии и Дениз Херрман из Германии.

На «стойке» все три биатлонистки допустили по одному промаху: шведка и Эберг убежала первой, дальше – Нигматуллина, она заняла вторую позицию, а следом – немка.

На пути к финишу Ульяна изо всех сил пыталась догнать шведку, но всё-таки прибежала второй. Сборная России выиграла серебро.