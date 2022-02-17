«У Михаила Шашилова контракт до 31 мая, как и у всех»

Фото: Алексей Кунилов

Старший тренер женской сборной России по биатлону свердловчанин Михаил ШАШИЛОВ 16 февраля, после серебра своих подопечных в эстафете, бросил журналистам фразу: «Всем спортсменам. Я уже не работаю». Такое заявление обескуражило многих, в том числе и президента Союза биатлонистов России Виктора МАЙГУРОВА.

Напомним, накануне эстафетной гонки комментатор Дмитрий Губерниев в телеэфире эмоционально отреагировал на решение не привлекать к гонке Евгению Буртасову: «Если завтра мы слабо выступим в эстафете – Шашилов должен уйти с поста тренера женской сборной! Считайте это давлением! Посмотрим, и удачи команде!».

Уже после серебряного финиша об уходе заявил сам Михаил Шашилов. Вчера, 17 февраля, журналисты получили хоть какие-то разъяснения по этому поводу. Тоже уроженец Свердловской области Виктор Майгуров в ответе корреспонденту Sports.ru даже рассмеялся: «Я не знаю, кому он [Михаил Шашилов] бросил фразу. У него контракт до 31 мая, как и у всех. Естественно, он продолжает работать».

Получается, Михаил Шашилов просто дал волю эмоциям? Потому что если он таким образом просто хотел пошутить на Дмитрием Губерниевым, получилось не очень смешно.

Михаил Шашилов возглавил женскую сборную России по биатлону в мае 2020 года. С тех пор он не раз подвергался критике. Более того, тренер также говорил, что такой пост – слишком большая нагрузка для него. Однако, судя по комментарию Виктора Майгурова, нынешний сезон Шашилов всё-таки будет доводить до конца (три этапа Кубка мира и другие соревнования). И как знать, может быть, столь высокий результат его спортсменок в олимпийской эстафете заставит Михаила Викторовича передумать.

Отметим, что в составе серебряной эстафетной четвёрки бежали подопечные Михаила Шашилова – свердловчанки Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Досье «ОГ» Михаил ШАШИЛОВ родился в Свердловске в 1959 году. С 1990 года – тренер в Екатеринбургском училище олимпийского резерва №1.

Женскую сборную России по биатлону возглавил в мае 2020 года.