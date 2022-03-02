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2 марта 2022, 13:44

Российских биатлонистов отстраняют от международных соревнований

Лыжник

В Минспорта РФ уже сообщили, что готовят план по оспариванию решений международных организаций. Фото: Галина Соловьёва

Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. На 17 марта намечено обсуждение приостановки членства Союза биатлонистов России.

Решения принимаются из-за военной спецоперации на Украине.

"Следуя новым рекомендациям МОК, Исполком IBU принял решение не допускать участия российских или белорусских спортсменов или официальных лиц в своих международных мероприятиях до дальнейшего уведомления, в том числе в неспортивных мероприятиях, организуемых IBU для своих членов", — говорится в сообщении Международного союза биатлонистов.

Ранее российским и белорусским биатлонистам разрешили участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе без присуждения очков Кубка наций.

В Минспорта РФ уже сообщили, что готовят план по оспариванию решений международных организаций.

"Мы будем рассматривать вопросы организации дополнительных соревнований в рамках Содружества Независимых Государств, БРИКС, ШОС, чтобы дать возможность спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Либо будем организовывать соревнования нового формата. Но при этом мы будем продолжать активное взаимодействие, чтобы в самое ближайшее время восстановить права наших спортсменов по участию в международных соревнованиях", — рассказал накануне на итоговом заседании коллегии Министерства спорта РФ министр Олег Матыцин.

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Областная газета Свердловской области

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