Ирина Казакевич стала первой на Кубке СБР в спринтерской гонке. Фото: Евгений Тумашов/Медиа-служба СБР

Ирина Казакевич собрала всю коллекцию медалей Кубка СБР

Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до заключительных этапов Кубка мира и Кубка IBU из-за ситуации на Украине. Союз биатлонистов России решил провести в Уфе Кубок СБР с участием ведущих биатлонистов России и Белоруссии, в рамках которого прошёл ещё и этап Кубка России. В зачёте Кубка СБР выступали все приглашённые спортсмены, в зачёте Кубка России – только отечественные. Представители Свердловской области завоевали медали обоих турниров.

«Областная газета» уже писала, что в Уфе прошли спринтерские гонки, а также гонки преследования. В мужской части соревнований белорусские спортсмены выступали успешнее: в спринте победил Антон Смольский, а второй результат показал его соотечественник Дмитрий Лазовский. Бронзу в зачёте Кубка СБР и золото в зачёте Кубка России завоевал Александр Логинов, финишировавший третьим. Отметим, что серебро в зачёте Кубка России досталось свердловчанину Кириллу Бажину, который показал четвёртое время в спринте. В гонке преследования весь пьедестал почёта Кубка СБР заняли белорусские спортсмены: к Антону Смольскому и Дмитрию Лазовскому добавился Никита Лобастов, финишировавший на третьей позиции. Лучшими из россиян и, соответственно, победителем и призёрами Кубка России стали Карим Халили, Рустам Каюмов и Кирилл Бажин.

У женщин борьба российских и белорусских спортсменок получилась более упорной. В спринте на Кубке СБР победила свердловчанка ИринаКазакевич, второй результат показала Кристина Резцова, белорусские спортсменки Ирина Лещенко и Динара Алимбекова заняли третье и четвёртое места соответственно. А бронзу Кубка России завоевала ещё одна свердловчанка – Тамара Дербушева. В гонке преследования Алимбекова сумела победить, а второе место и звание победительницы Кубка России достались Ирине Казакевич.

В заключительный соревновательный день биатлонистам предстоял масс-старт. Первыми на дистанцию ушли мужчины. Белорус Никита Лобастов финишировал первым, не допустив ни одной ошибки на стрельбе. Эдуард Латыпов на финише вырвал второе место и звание победителя Кубка России у ДаниилаСерохвостова, а замкнул тройку призёров отечественного турнира Карим Халили. В женском масс-старте все призовые места Кубка СБР, а вместе с ним и Кубка России, достались российским спортсменкам. Победительницей стала ВикторияСливко, на втором месте финишировала Лариса Куклина, бронзу в споре с Динарой Алимбековой вырвала Ирина Казакевич, которая собрала весь комплект медалей Кубка СБР и Кубка России.

Таким образом, сборная Свердловской области завоевала три медали Кубка СБР (золото, серебро и бронзу) и шесть наград Кубка России (два золота, два серебра и две бронзы).