Нам ни IBU

Для российских спортсменов турнир в Тюмени станет последним в сезоне Фото: Евгений Тумашов/Медиа-служба СБР

Сегодня в Тюмени стартует чемпионат России по биатлону. Для отечественных спортсменов это будут последние соревнования в уходящем зимнем сезоне.

Традиционно чемпионат страны в биатлоне проводится в конце сезона, уже после завершения всех международных стартов. Обычно он служил для отбора в национальные сборные: спортсмены, показавшие лучший результат, а также те, кто хорошо себя проявлял на внутреннем чемпионате, попадали в основную и резервную сборные России для подготовки к этапам Кубка мира и Кубка IBU на следующий сезон.

Однако предстоящий чемпионат страны, вероятнее всего, будет не совсем обычным. В конце февраля Международный союз биатлонистов (IBU) разрешил участвовать российским и белорусским спортсменам в международных соревнованиях только под нейтральным флагом: подобное решение было принято в связи с ситуацией на Украине. В Союзе биатлонистов России в ответ на это решили проигнорировать оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU.

2 марта в международной организации ужесточили санкции: российских и белорусских спортсменов отстранили от соревнований под эгидой IBU, хотя, собственно, в этом сезоне уже никто и не собирался в них участвовать. 17 марта IBU объявил о начале процедуры приостановки членства федераций России и Белоруссии, а вчера стало известно, что международный союз официально приостановил членства в организации федераций России и Белоруссии.

«Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу», – говорится в официальном заявлении IBU.

Со своей стороны, СБР подал апелляцию на это решение в спортивный арбитражный суд (CAS). Президент организации Виктор Майгуров заявил, что союз консультируется с международными юристами и рассчитывает на то, что суд встанет на сторону СБР.

Так или иначе, будущее российских биатлонистов на международной арене пока выглядит весьма туманным. Даже если CAS отменит решение о приостановке членства СБР, непонятно, сколько времени займут все эти судебные разбирательства. Да и международный суд в последнее время нечасто занимает позицию российских спортсменов.

Поэтому пока наш чемпионат представляется стартом, на котором выступят сильнейшие спортсмены страны и по итогам которых будут сформированы национальные команды. Вот только к каким соревнованиям они будут готовиться на следующий сезон – вопрос открытый.

Тем не менее чемпионат России важен как для спортсменов, так и для зрителей. «Жемчужина Сибири» (спортивный комплекс в Тюмени) должна была принять заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам, но его отменили. Поэтому шанс увидеть сильнейших биатлонистов России будет для местных болельщиков некой заменой. Тем более что гонки чемпионата России по биатлону всегда получаются яркими и проходят в упорной борьбе.

Для свердловских болельщиков национальное первенство также будет представлять большой интерес, ведь спортсмены из нашего региона традиционно ведут борьбу за самые высокие места. Особенно это касается женской части соревнований: здесь команду Свердловской области будут представлять призёры Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич и Светлана Миронова, а также призёр недавнего Кубка России в Уфе Тамара Дербушева. Шансы у наших спортсменок будут не только на медали в личных гонках, но и на призы в эстафете, где женская четвёрка Свердловской области всегда является одним из фаворитов турнира. Не стоит сбрасывать со счетов и мужской вид программы, где стоит выделить Кирилла Бажина. На Кубке России в Уфе Кирилл завоевал две награды и продемонстрировал свою готовность вести борьбу с лучшими биатлонистами страны.

Календарь 30 марта, среда Спринт, мужчины – 9:00. Спринт, женщины – 12:30. 31 марта, четверг Сингл-микст – 9:00. Смешанная эстафета – 11:30. 2 апреля, суббота Эстафета, женщины – 9:00. Масс-старт, мужчины – 12:30. 3 апреля, воскресенье Масс-старт, женщины – 9:00. Эстафета, мужчины – 11:00 Время начала гонок – уральское. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».