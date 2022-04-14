Свердловской биатлонистке Анастасии Шевченко подарили квартиру в Екатеринбурге

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге состоялось заседание коллегии областного министерства физической культуры и спорта. В начале заседания свердловская биатлонистка Анастасия Шевченко получила от региональных властей ключи от новой квартиры. Это был подарок спортсменке за высокие достижения в спорте.

- По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева была приобретена квартира для Анастасии. Уверен, что ее заслуги в спорте перед областью, перед страной, которые были достигнуты в 2020-м и 2021-м годах, будут продолжены, и наша звездочка биатлона будет выступать за взрослую команду Свердловской области и сборную России, - сказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Поздравить и наградить Анастасию приехал и известный свердловский биатлонист, депутат Государственной думы Антон Шипулин.

- Приятный момент, поздравляю Настю. Спасибо Евгению Куйвашеву, министерству спорта. Сергею Пересторонину тоже огромное спасибо, он всегда помогает нашему биатлону. Желаю Насте не зазнаваться, не останавливаться на достигнутом, продолжать радовать нас, - сказал Антон Шипулин.

В этом сезоне Анастасия Шевченко добывала победы на этапах Кубка IBU, принимала участие на этапах Кубка мира, однако травма не позволила ей поехать на Олимпийские игры в Пекин.

Напомним, что ранее ключи от квартиры получила еще одна свердловская биатлонистка Ирина Казакевич. Вместе со Светланой Мироновой она завоевала серебряные награды Олимпиады в Пекине в женской эстафете. Светлане Мироновой региональные власти подарили квартиру еще в 2018 году.