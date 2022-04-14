Темы дня

Спорт / Биатлон
14 апреля 2022, 17:50

Спортивный комплекс "Зеленый мыс" не выкупили для филиала УОР №1 в Новоуральске

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Свердловский биатлонист, депутат Государственной думы Антон ШИПУЛИН рассказал "Областной газете" о том, что выкупить спортивный комплекс "Зеленый мыс" в Новоуральске не удалось. Изначально Антон выступил с идеей восстановить комплекс и передать его филиалу Училища олимпийского резерва №1 в Новоуральске, однако стоимость комплекса оказалась слишком высокой.

- Нам, к сожалению, не удалось это сделать. Нужны были и бюджетные деньги, а они так просто и быстро не освобождаются. То есть, если бы эти средства заранее были предусмотрены в бюджете, то мы бы смогли выкупить. А так, сумма оказалась слишком большой. Будем дальше развивать биатлонный комплекс, который сейчас у нас есть, ту трассу, где сейчас тренируются спортсмены, - отметил Антон Шипулин.

Отметим, что в январе 2021 года Антон Шипулин посетил комплекс "Зеленый мыс", который пустовал на тот момент три года. Идея биатлониста заключалась в том, чтобы выкупить это комплекс вместе со всей спортивной инфраструктурой, провести восстановительные работы и передать его филиалу Училища олимпийского резерва №1 в Новоуральске, располагающемуся рядом. Однако после этого на торгах была озвучена слишком большая стоимость комплекса - более 100 миллионов рублей.

- Та цена, которая выставлялась изначально, нас не устроила. Понижение стоимости на торгах происходит раз в неделю, как только будет адекватная цена, мы рассмотрим вариант выкупа, - рассказал Антон Шипулин "Областной газете" в апреле 2021 года.

Однако добиться значительного снижения стоимости не удалось. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2022, 23:06 / Спорт
"Уралочка-НТМК" выиграла первый матч плей-офф чемпионата России у "Тулицы"
14.04.2022, 21:05 / Экономика
Свердловская область дополнительно получит 200 млн рублей на развитие сельских территорий
14.04.2022, 20:43 / Общество
В Екатеринбурге задержали мужчину, который напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны
14.04.2022, 18:40 / Общество
Лётчики Уральского округа войск Росгвардии отработали удар по бронетехнике условного врага
14.04.2022, 18:09 / Спорт
Проект биатлонного центра на Московском тракте должен быть согласован в течение двадцати дней