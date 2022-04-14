Спортивный комплекс "Зеленый мыс" не выкупили для филиала УОР №1 в Новоуральске

Фото: Алексей Кунилов

Свердловский биатлонист, депутат Государственной думы Антон ШИПУЛИН рассказал "Областной газете" о том, что выкупить спортивный комплекс "Зеленый мыс" в Новоуральске не удалось. Изначально Антон выступил с идеей восстановить комплекс и передать его филиалу Училища олимпийского резерва №1 в Новоуральске, однако стоимость комплекса оказалась слишком высокой.

- Нам, к сожалению, не удалось это сделать. Нужны были и бюджетные деньги, а они так просто и быстро не освобождаются. То есть, если бы эти средства заранее были предусмотрены в бюджете, то мы бы смогли выкупить. А так, сумма оказалась слишком большой. Будем дальше развивать биатлонный комплекс, который сейчас у нас есть, ту трассу, где сейчас тренируются спортсмены, - отметил Антон Шипулин.

Отметим, что в январе 2021 года Антон Шипулин посетил комплекс "Зеленый мыс", который пустовал на тот момент три года. Идея биатлониста заключалась в том, чтобы выкупить это комплекс вместе со всей спортивной инфраструктурой, провести восстановительные работы и передать его филиалу Училища олимпийского резерва №1 в Новоуральске, располагающемуся рядом. Однако после этого на торгах была озвучена слишком большая стоимость комплекса - более 100 миллионов рублей.

- Та цена, которая выставлялась изначально, нас не устроила. Понижение стоимости на торгах происходит раз в неделю, как только будет адекватная цена, мы рассмотрим вариант выкупа, - рассказал Антон Шипулин "Областной газете" в апреле 2021 года.

Однако добиться значительного снижения стоимости не удалось.