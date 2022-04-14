Проект биатлонного центра на Московском тракте должен быть согласован в течение двадцати дней

Жёлтым цветом обведена нынешняя территория базы «Динамо», а красным – место для нового центра. На новых 51,5 гектара (для сравнения – это почти 72 футбольных поля) разместится трасса, стрельбище, трибуны, парковка. Фото: Данные сервиса Яндекс.Карты

Проект многофункционального биатлонного центра на Московском тракте находится на повторной госэкспертизе. Свердловский биатлонист, депутат Государственной думы Антон Шипулин рассказал "Областной газете", что в течение двадцати ближайших дней должен быть получен положительный результат. В августе 2021 года проект не прошел экспертизу и был направлен на доработку.

- Доработка проекта была проведена, мы организовывали несколько рабочих групп с проектировщиками, исправляли те ошибки, на которые нам указали. Сейчас проект находится на второй экспертизе. Надеюсь, что все будет в порядке. В течение двадцати дней мы должны быть с положительной экспертизой проекта, - рассказал "Областной газете" Антон Шипулин.

Напомним, что в феврале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с известными биатлонистами, а ныне политиками Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным посетил базу «Динамо». Тогда появилась идея создания на её территории нового многофункционального биатлонного центра, которая позже переросла в отдельный проект строительства целого комплекса на другой стороне Московского тракта.

Однако эту идею пришлось отложить. Активисты выступили против строительства нового объекта: возникли опасения, что на месте работ могут располагаться захоронения. Было решено провести дополнительную экспертизу, увеличить объём исследований. В конце 2019 года стало известно, что результаты экспертизы показали: на указанной территории можно вести строительные работы. Правда, и здесь пришлось повременить, поскольку в начале 2020-го началась пандемия коронавируса. В августе 2021 года проект центра не прошел экспертизу и был отправлен на доработку.