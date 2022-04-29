Дмитрий Губерниев. "Екатеринбург — центр прекрасного биатлонизма"

Комментатор перечислил известных спортсменов, которые тренировались в столице Урала. Фото: Данил Паливода

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил Екатеринбург, являющийся "кузницей известных спортсменов" биатлонного спорта.

"А я, кстати, считаю Екатеринбург центром прекрасного биатлонизма! Чепиков, Шипулин, Шашилов, Миронова, Казакевич, Шевченко и другие не дадут соврать!", написал комментатор в своём telegram-канале.

Напомним, в Екатеринбурге в скором времени должен быть согласован проект биатлонного центра на Московском тракте.