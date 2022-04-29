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29 апреля 2022, 11:55

Дмитрий Губерниев. "Екатеринбург — центр прекрасного биатлонизма"

  Юлия Пастух
Биатлон

Комментатор перечислил известных спортсменов, которые тренировались в столице Урала. Фото: Данил Паливода

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил Екатеринбург, являющийся "кузницей известных спортсменов" биатлонного спорта. 

"А я, кстати, считаю Екатеринбург центром прекрасного биатлонизма! Чепиков, Шипулин, Шашилов, Миронова, Казакевич, Шевченко и другие не дадут соврать!", написал комментатор в своём telegram-канале.

Напомним, в Екатеринбурге в скором времени должен быть согласован проект биатлонного центра на Московском тракте.

Сергей Чепиков — двукратный чемпион мира по биатлону, биатлонист Антон Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, Михаил Шашилов — тренер сборной России. Свердловские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич — призёры Олимпиады 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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