Дмитрий Губерниев. "Екатеринбург — центр прекрасного биатлонизма"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высоко оценил Екатеринбург, являющийся "кузницей известных спортсменов" биатлонного спорта.
"А я, кстати, считаю Екатеринбург центром прекрасного биатлонизма! Чепиков, Шипулин, Шашилов, Миронова, Казакевич, Шевченко и другие не дадут соврать!", написал комментатор в своём telegram-канале.
Напомним, в Екатеринбурге в скором времени должен быть согласован проект биатлонного центра на Московском тракте.
Сергей Чепиков — двукратный чемпион мира по биатлону, биатлонист Антон Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, Михаил Шашилов — тренер сборной России. Свердловские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич — призёры Олимпиады 2022 года.