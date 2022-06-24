Биатлонистам нужен еще один круг

Виктору Майгурову (слева) и Алексею Нуждову предстоят еще один выборы. Фото: Андрей Аносов/СБР

В Москве состоялась отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР), на которой должны были выбрать нового главу организации. Соперничали действующий президент уроженец Свердловской области Виктор МАЙГУРОВ и вице-президент СБР Алексей НУЖДОВ. В итоге для победы Виктору Майгурову не хватило одного голоса. Теперь выборы проведут повторно.

На выборы Союза биатлонистов России в последнее время обращают внимание не меньше, чем на сами гонки на лыжне. Биатлон набрал в стране такую популярность, что голосование в стенах СБР уже не просто собрание, где выбирают «своего для своих». На президента организации простой болельщик смотрит с надеждой и вопросом – когда будет результат. Выведение отечественного биатлона из затянувшегося кризиса – главная цель руководства Союза.

Уроженец Североуральска, воспитанник лыжной школы соседнего с городом поселка Черёмухово 53-летний Виктор Майгуров стал президентом СБР в 2020 году. Он сменил на посту Владимира Драчева, выбранного в мае 2018-го на четыре года, но покинувшего свой пост раньше времени.

Внеочередным выборам предшествовал целый ворох громких историй. Сначала в СМИ появилось письмо ветеранов отечественного биатлона, где они призывали уйти в добровольную отставку Владимира Драчева, затем начались ссоры через СМИ внутри СБР, члены которого начали открыто оскорблять друг друга.

В тот же сезон сборная России выступила совсем плохо. Золото Александра Логинова на чемпионате мира «утонуло» в тотальном антирекорде команды – 28 гонок на Кубке мира без медалей. Все кончилось тем, что Владимир Драчев за несколько дней до выборов снял свою кандидатуру, и Союз биатлонистов возглавил Виктор Майгуров. Алексей Нуждов стал членом правления.

За два года ситуация изменилась. Если в сезоне 2020/2021 сборная раскачалась уже после Нового года, то в прошедшем россияне выглядели весьма конкурентоспособными на мировом уровне с самого начала. Особенно получались эстафетные гонки. На Олимпиаде в Пекине сборная завоевала четыре медали (серебро и три бронзы). Мужская команда имела все шансы на золото. В 2018-м наград в Корее не было.

Казалось, что Виктора Майгурова на этой волне переизберут на следующий срок. Но он не остался единственным кандидатом. 54-летний Алексей Нуждов работал вместе с Виктором Майгуровым, но в итоге, как отмечает господин Нуждов, их взгляды на ключевые моменты работы, цели, задачи перестали совпадать.

«Предвыборная гонка» опять не была гладкой. В СМИ появилась информация, что на Виктора Майгурова совет СБР подал жалобу в Генеральную прокуратуру РФ. В деятельности президента усмотрели «признаки злоупотребления служебным положением, самоуправства, незаконной деятельности в части распределения финансовых ресурсов…». Также президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов заявил, что глава СБР давит на региональные организации накануне выборов.

В итоге голоса за кандидатов распределились так: Виктора Майгурова поддержали 35 делегатов, а Алексея Нуждова – 18. По уставу СБР для победы нужно набрать 2/3 голосов, то есть Виктору Майгурову не хватило одного голоса. Это при том, что, например, отчет президента и председателя правления СБР за два года признал удовлетворительным 51 делегат. «Против» были лишь трое.

Повторные выборы президента, как сообщает СБР, состоятся на внеочередной конференции предположительно в конце августа. Об этом договорились между собой оба кандидата. Правда, есть одно «но». Повторное голосование, скорее всего, пройдет уже по новому уставу СБР. В нем есть пункт, что для победы будет достаточно большинства голосов (с разницей в плюс два). Поэтому повторные выборы, с большой долей вероятности, станут уже решающими.