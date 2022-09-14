Россия и Белоруссия скрестили два биатлона - летний и зимний

Президент СБР Виктор Майгуров (справа) и председатель БФБ Андриан Цибульский. Фото: Пресс-служба СБР

Сегодня, 15 августа, в Раубичах (Белоруссия) стартует второй этап нового биатлонного турнира – Кубка Содружества. В нем принимают участие ведущие российские и белорусские спортсмены, которых Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил от участия в Кубке мира. Главная «фишка» новых соревнований – то, что часть этапов проходит летом, а часть – зимой.

Предстоящий сезон для отечественных спортсменов, вероятнее всего, будет проходить только на внутренней арене. 1 марта IBU отстранил от международных соревнований российских и белорусских спортсменов, а 28 марта бан получил и Союз биатлонистов России. Организация совместно с Олимпийским комитетом России подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако никакого решения на данный момент не вынесено.

Для того чтобы сохранить соревновательный процесс, Союз биатлонистов России (СБР) объединился с Белорусской федерацией биатлона (БФБ), которая оказалась в аналогичной ситуации. 18 мая организации подписали договор о сотрудничестве, а позже объявили о создании нового турнира – Кубка Содружества, в котором участвуют сильнейшие спортсмены обеих федераций.

– У нас международный сезон в приоритете. Если он будет – будем соревноваться в Кубке мира, а не в Кубке Содружества. Но план «А» – именно Кубок Содружества, – отметил президент СБР Виктор Майгуров. – Подписанное соглашение не ограничивается только проведением соревнований, у нас много проектов. В какой‑то степени Кубок Содружества будет для нас заменой международному календарю. С учетом Кубка и чемпионата России календарь наших лидеров будет, возможно, даже более насыщенным, чем с Кубком мира.

Соревнования за Кубок Содружества состоят из шести этапов. Два первых – это летний биатлон на лыжероллерах. Оставшиеся четыре – классический зимний вид. Так, в Рязани 23 и 24 декабря состоятся гонки третьего этапа, а в январе 2023 года биатлонисты вновь отправятся в Раубичи: с 19 по 22 января пройдет четвертый этап, а с 26 по 28 января – пятый. Завершится Кубок Содружества в Тюмени на арене «Жемчужина Сибири» (7–13 марта).

На первом этапе, который прошел в августе в Сочи, свердловские спортсмены, представлявшие сборную России, завоевали сразу несколько медалей. В женском спринте победу одержала Динара Алимбекова из Белоруссии, а второе и третье места заняли свердловчанки Анастасия Шевченко и Ирина Казакевич. В гонке преследования золото вновь завоевала Алимбекова, а второй к финишу пришла Шевченко. Бронзовую награду увезла еще одна представительница нашего региона Тамара Дербушева. В женском масс-старте свердловчанки вновь заработали две награды: Ирина Казакевич стала победительницей, а третьей финишировала Тамара Дербушева.

ВРЕЗКА (Расписание)

15 сентября, 13:00. Спринт, женщины

15 сентября, 16:00. Спринт, мужчины

17 сентября, 13:00. Гонка преследования, женщины

17 сентября, 16:00. Гонка преследования, мужчины

18 сентября, 13:00. Масстарт, женщины

18 сентября, 14:30. Масстарт, мужчины