Кирилл Бажин (на фото) завоевал две медали на этапе в Раубичах. Фото: Медиа-служба СБР.

В Раубичах (Белоруссия) завершился второй этап Кубка Содружества. Как и первый, в Сочи, он проходил по правилам летнего биатлона, то есть вместо лыж спортсмены использовали лыжероллеры. Свердловским спортсменам удалось завоевать три медали – две серебряных и одну бронзовую. Это вдвое меньше, чем в Сочи.

«Областная газета» в номере за 15 сентября уже рассказывала, что в Кубке Содружества участвуют представители двух стран – России и Белоруссии, а сам турнир состоит из шести этапов, два из которых – летние, а четыре – зимние.

Летние этапы уже позади, и свердловские спортсмены смогли отличиться на обоих. Но если в Сочи солировали представительницы женской сборной региона (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич и Тамара Дербушева завоевали на троих шесть медалей), то в Раубичах отличился и единственный представитель мужской команды области – Кирилл Бажин. 24-летний уроженец Новоуральска поднимался на пьедестал почета дважды.

В спринтерской гонке свердловчанин сумел отработать два огневых рубежа на ноль, что позволило ему бороться за медали. Также на ноль отработал лидер белорусской команды Антон Смольский, который в итоге опередил Кирилла всего на полторы секунды. У Бажина – серебро, а третьим стал Эдуард Латыпов.

Взять реванш у белоруса уралец смог в гонке преследования, но тут в их борьбу вмешался третий… Кирилл допустил два промаха на первом огневом рубеже, зато три остальных прошел чисто. Смольский, напротив, допустил две помарки на заключительной стрельбе, что и лишило его золота. Победу одержал Антон Бабиков, не допустивший ни одного промаха. У Бажина вновь серебро, а Смольский финишировал третьим.

В женской части соревнований свердловчанки добыли только одну медаль: Тамара Дербушева с одним промахом показала третий результат в спринте, опередив всего на 0,4 секунды Ларису Куклину. Эта награда стала для Тамары третьей, и по количеству медалей она сейчас находится в лидерах среди свердловских спортсменов (правда, все медали – бронзовые).

Лыжероллерная часть Кубка Содружества закончена. Все последующие этапы турнира будут проходить уже зимой в классическом виде. Ближайший из них состоится в Рязани с 22 по 25 декабря.

Лидеры Кубка Содружества после двух этапов

Мужчины:

1. Антон Бабиков – 649 очков

2. Антон Смольский – 641 очко

3. Эдуард Латыпов – 619 очков

4. Кирилл Бажин – 598 очков

5. Карим Халили – 564 очка

Женщины:

1. Наталья Гербулова – 648 очков

2. Ирина Казакевич – 620 очков

3. Тамара Дербушева – 600 очков

4. Екатерина Носкова – 583 очка

5. Динара Алимбекова – 573 очка