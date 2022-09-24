Биатлонистка из Каменска-Уральского стала чемпионкой России в спринте

Тамара Дербушева при прохождении гонки не допустила ни одного промаха в стрельбе. Фото: Сергей Аверьянов/Союз биатлонистов России

Спортсменка из Каменска-Уральского Тамара Дербушева завоевала победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону. Состязания проходят в городе Чайковском.

Биатлонистка преодолела дистанцию в 7,5 километров, на пути у нее было 2 огневых рубежа. Она отстрелялась без промахов и смогла на 14 секунд опередить свою конкурентку из Красноярска Наталью Гербулову. Время Тамары Дербушевой составило 20 минут и 17 секунд.

"Смотрела, как перед нашим стартом бежали парни. Вдохновил партнер по команде Свердловской области Никита Бажин", — рассказала спортсменка после гонки в эфире телеканала "Матч ТВ".

Биатлонистка отметила, что ей понравилась чистая трасса, на которой перед стартом убрали листья. Спортсменка настраивает себя на победу в новой эстафете, которая пройдет 25 сентября. Завершится чемпионат России по летнему биатлону индивидуальными гонками.

Напомним, накануне победу на старте чемпионата России по волейболу "PARI Суперлига" одержала "Уралочка-НТМК", обыграв нижегородскую "Спарту".