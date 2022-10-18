Виктор Майгуров переизбрался со второго раза

Виктора Майгурова (справа) поздравил с победой на выборах президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Фото: Медиа-служба СБР

В Союзе биатлонистов России (СБР) определились с президентом. На пост претендовали два человека: действующий глава организации, уроженец Североуральска Виктор МАЙГУРОВ и его заместитель Алексей НУЖДОВ. По итогам тайного голосования Майгуров сохранил за собой должность на ближайшие четыре года.

История с президентскими выборами в СБР длится еще с июня. Тогда состоялся первый этап выборов, и одному из кандидатов необходимо было набрать 2/3 голосов, чтобы одержать победу.

Бывший биатлонист, трехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр Виктор Майгуров был фаворитом в этой борьбе. Его соперник биатлонного прошлого не имеет, он полковник ФСБ, возглавлял федерацию биатлона Московской области и был вице-президентом СБР. Интересно, что Нуждов четыре года работал заместителем Майгурова, но при этом, по словам обоих кандидатов, их взгляды на управление российским биатлоном разошлись.

На первом этапе свои голоса за кандидатов отдавали представители регионов (53 человека), и делали это открыто. Виктор Майгуров своего соперника победил убедительно (35 голосов против 18), но этого оказалось недостаточно. Действующему президенту для того, чтобы избежать второго этапа, не хватило всего одного голоса. Алексей Нуждов отказался отдать свой голос за Майгурова и капитулировать, поэтому по уставу СБР был назначен второй этап голосования.

Он должен был пройти в августе, но несколько раз переносился. В итоге голосование состоялось в октябре и прошло в закрытом режиме (никто не видит, за кого проголосовал тот или иной представитель региона). Для победы в нем уже не нужно было набирать 2/3 голосов, а достаточно лишь получить простое большинство. Вновь победа досталась Виктору Майгурову – 31 против 23.

Алексей Нуждов, как и обещал, покинул Союз биатлонистов России, при этом заявив, что, возможно, будет участвовать в выборах президента организации через четыре года. Виктор Майгуров же сказал, что продолжит работу в штатном режиме.

– Надо стабилизировать ситуацию, – сказал Виктор Майгуров. – Мы эти два года долги закрывали. Сейчас нужно заниматься планированием на четырехлетний период с учетом того, что есть. Спокойно готовиться к тем или иным соревнованиям. Понятно, что если взять спорт, то у нас через четыре года Олимпийские игры, которые мы со счетов не сбрасываем. Но основное – наши регионы. У каждого своя головная боль. Это ежедневная работа. Тут даже планировать ничего не надо. Приходишь – и занимаешься.