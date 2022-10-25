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25 октября 2022, 20:35

В Екатеринбурге скончался известный тренер по биатлону Владимир Путров

Владимир Путров

Владимир Путров скончался на 85-м году жизни. Фото: сайт Союза биатлонистов России

В уральской столице в возрасте 84 лет умер заслуженный тренер СССР и России по биатлону Владимир Путров. Среди его самых известных воспитанников — Антон Шипулин, Юрий Кашкаров, Александр Попов и Евгений Редькин.

О смерти тренера сообщает Союз биатлонистов России.

"СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", — говорится на сайте Союза биатлонистов России.

Причины смерти не называются.

Бывший чиновник Владимир Путров решил тренировать биатлонистов, когда ему исполнилось 40 лет, в 1978 году. Несмотря на недоверие со стороны коллег, уже спустя 6 лет, в 1984 году, один из его воспитанников завоевал золото в эстафете на Олимпийских играх. 

Областная газета Свердловской области

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