В Екатеринбурге скончался известный тренер по биатлону Владимир Путров

Владимир Путров скончался на 85-м году жизни. Фото: сайт Союза биатлонистов России

В уральской столице в возрасте 84 лет умер заслуженный тренер СССР и России по биатлону Владимир Путров. Среди его самых известных воспитанников — Антон Шипулин, Юрий Кашкаров, Александр Попов и Евгений Редькин.

О смерти тренера сообщает Союз биатлонистов России.

"СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", — говорится на сайте Союза биатлонистов России.

Причины смерти не называются.

Бывший чиновник Владимир Путров решил тренировать биатлонистов, когда ему исполнилось 40 лет, в 1978 году. Несмотря на недоверие со стороны коллег, уже спустя 6 лет, в 1984 году, один из его воспитанников завоевал золото в эстафете на Олимпийских играх.