Свердловчанка Ирина Казакевич - одна из лидеров женской сборной России. Фото: Е. Тумашов/Медиа-служба СБР

Завтра, 24 ноября, в Ханты-Мансийске начнется новый биатлонный сезон в нашей стране. Российские спортсмены остались без международных соревнований, поэтому основным турниром для них будет Кубок России, первый этап которого стартует в ХМАО.

Повышенные призовые

Биатлон не стал каким-то исключительным видом спорта: как и в большинстве других случаев, россияне и белорусы были отстранены от участия в Кубке мира (он стартует 29 ноября в Контиолахти) и Кубке IBU. Таким образом, фокусироваться спортсмены обеих стран будут на внутренних стартах.

Для российских биатлонистов главным турниром станет Кубок России, растянутый на шесть этапов. Конечно, он не заменит полноценный международный сезон, так как стартов на Кубке мира гораздо больше, но в данной ситуации вариантов у нас не так много. Кстати, к участию в Кубке России пригласили и белорусских спортсменов для повышения зрелищности и конкурентности турнира.

Союз биатлонистов России, дабы компенсировать спортсменам финансовые потери от пропуска международных турниров, утвердил повышенные призовые для победителей и призеров чемпионата страны и этапов Кубка России.

«За первые места в личных гонках на чемпионате России предусмотрены выплаты по 100 000 рублей. За серебро биатлонисты получат по 85 000, за третье место – по 75 000, за четвертое – 50 000, за пятое – 40 000, за шестое – 30 000 рублей. За победы в эстафетных гонках командам предусмотрены выплаты в 200 000 рублей, за второе и третье места – 160 000 и 120 000 соответственно. В супермиксте выплаты победителям составят 100 000, серебряные финалисты получат 80 000, бронзовые – 60 000, далее – 50 000, 40 000 и 30 000 рублей. На Кубке России победителям планируются выплаты в 70 000 рублей, со второго по шестое место суммы составят от 60 000 до 20 000», – говорится в заявлении СБР.

Если для спортсменов потеря международных стартов – это большой минус, то вот для поклонников биатлона это отличный шанс увидеть вживую главных звезд сборной. Раньше они заезжали только на чемпионат России (и то не всегда), который в основном проходил или в Тюмени или в Ханты-Мансийске. Теперь же география внутренних стартов расширилась, лучшие российские спортсмены побывают, например, в Увате и Рыбинске.

Завершится зимний сезон традиционно чемпионатом России, который состоится с 26 по 30 марта в Ханты-Мансийске.

Братский турнир

Не стоит забывать и про новый турнир, который был создан в межсезонье – Кубок Содружества. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. Он, как и Кубок России, разделен на этапы, два из которых уже прошли, правда, по правилам летнего биатлона на лыжероллерах. Один из этапов принял Сочи, другой – Раубичи. Впереди еще четыре этапа, уже зимних, которые распределятся между этапами Кубка России. Два из них пройдут в Раубичах, два других – в Тюмени и Рязани.

Кстати, в этом турнире свердловские спортсмены хорошо проявили себя на первых двух этапах, завоевав сразу несколько медалей. Это позволило им находиться в топе общего рейтинга. Так, Ирина Казакевич в общем зачете идет второй (620 баллов), уступая только Наталье Гербуловой (648 очков). Еще одна представительница региона, Тамара Дербушева, занимает третью позицию (600 баллов). У мужчин лидером является Антон Бабиков (649 баллов), свердловчанин Кирилл Бажин идет четвертым (598 очков).

Кто в декрет, кто на больничный

В предстоящем сезоне выступят не все российские спортсмены. Так, лидер женской сборной, двукратный призер Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова пропустит весь сезон: она ушла в декрет и ждет пополнения в семье. Аналогичная ситуация у Ульяны Нигматуллиной. Также по семейным обстоятельствам сезон пропустит Татьяна Акимова.

Свердловская команда тоже не обошлась без потерь. Призер Олимпиады в Пекине Светлана Миронова испытывает проблемы со здоровьем и не сможет выступить на первых стартах сезона.

– У меня проблемы не физического характера. Это не сердце, ничего такого серьезного, что могло бы напрямую мешать мне заниматься. Это такие моменты, которые на обследовании не выявишь. Показатели могут быть в норме, но по факту организм неважно себя чувствует, – приводит слова Светланы Мироновой медиа-служба СБР.

В мужской сборной России все лидеры в строю, но в разной форме. К примеру, Эдуард Латыпов чувствует себя прекрасно: три недели назад в Якутии он выиграл соревнования лыжников, опередив многих членов сборной России по лыжным гонкам. А вот Александр Логинов и Максим Цветков, тренирующиеся в группе Сергея Башкирова, пока далеки от оптимального состояния.

– Готовимся к соревнованиям. Кто‑то в лучшем состоянии, кто‑то еще не готов выступать. Например, Александр Логинов после перенесенной болезни пока не в кондициях. Планирует выступать в отдельных стартах Кубка России, пока не наберет форму. Такая же ситуация у Максима Цветкова. Сейчас они находятся в расположении команды в Ханты‑Мансийске, – отметил Сергей Башкиров.

Стоит отметить, что в Ханты-Мансийск уже прибыла сборная Белоруссии, которая провела там тренировочные сборные. В составе – все лидеры, включая Динару Алимбекову, олимпийскую чемпионку 2018 года, и Антона Смольского, призера Игр в Пекине. Так что старт сезона у российских и белорусских биатлонистов должен получиться жарким, хоть и локальным.

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Расписание первого этапа Кубка России Спринт, мужчины – 24 ноября, 10:30; Спринт, женщины – 24 ноября, 13:00; Гонка преследования, мужчины – 26 ноября, 10:45; Гонка преследования, женщины – 26 ноября, 13:45; Эстафета, мужчины – 27 ноября, 11:00; Эстафета, женщины – 27 ноября, 14:00. Время начала гонок – уральское.

Календарь этапов Кубка России 1. Ханты-Мансийск. 24–27 ноября. 2. Уват. 1–4 декабря. 3. Тюмень. 8–11 декабря. 4. Уфа. 15–18 декабря. 5. Рыбинск. 12–16 января. 6. Чайковский. 16–19 февраля.